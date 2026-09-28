Tiago PZK y La Joaqui confirmaron su romance con una foto que terminó con las dudas
Después de semanas de rumores y declaraciones ambiguas, los artistas blanquearon su relación con una imagen en la que aparecen juntos bajando de un avión.
Tiago PZK y La Joaqui finalmente hicieron público lo que durante las últimas semanas había sido uno de los rumores más comentados del mundo de la música argentina. Los dos artistas confirmaron su romance a través de una fotografía que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.
En la imagen que eligieron para oficializar la relación, ambos aparecen juntos mientras bajan de un avión. La publicación llegó después de varias señales, declaraciones y situaciones que habían alimentado las versiones sobre un posible noviazgo.
El vínculo también generó repercusión por la relación que Tiago PZK mantenía con Luck Ra, quien fue pareja de La Joaqui y reconoció públicamente que había vivido la situación como una traición.
La foto con la que Tiago PZK y La Joaqui blanquearon su relación
Durante los últimos días, Tiago PZK y La Joaqui habían evitado confirmar públicamente que estaban en pareja. La cantante incluso había respondido con misterio cuando le consultaron directamente por el vínculo.
En una entrevista con La mañana con Moria, de eltrece, La Joaqui había dejado una respuesta que permitió mantener la incógnita durante algunos días. “Yo soy una poeta villera; si estoy en pareja, se los comunicaré”, había expresado la artista.
Ahora, aquella definición quedó atrás. La fotografía compartida por los músicos funcionó como la confirmación que sus seguidores esperaban y terminó con las especulaciones sobre el estado de la relación. La imagen elegida también tuvo un detalle particular: ambos aparecen juntos al bajar de un avión, una escena que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.
El romance quedó atravesado por el vínculo con Luck Ra
La confirmación de la pareja se produce además en un contexto particular por la relación que existía entre Tiago PZK y Luck Ra. El cordobés había sido pareja de la artista y, además, mantenía una amistad con Tiago. Por ese motivo, el vínculo entre los dos artistas generó repercusión desde que comenzaron a aparecer las primeras versiones.
El propio Luck Ra se refirió públicamente a la situación y reconoció que había sentido el comienzo de la relación como una traición. La situación sumó así un componente personal que hizo que el romance fuera seguido con especial atención por los fanáticos de los artistas.
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