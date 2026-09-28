Tiago PZK y La Joaqui confirmaron su romance con una foto que terminó con las dudas

Ahora, aquella definición quedó atrás. La fotografía compartida por los músicos funcionó como la confirmación que sus seguidores esperaban y terminó con las especulaciones sobre el estado de la relación. La imagen elegida también tuvo un detalle particular: ambos aparecen juntos al bajar de un avión, una escena que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

Luck Ra tildó de "traidor" a Tiago PZK: "Comíamos asado, se quedaba a dormir en casa..."

El romance quedó atravesado por el vínculo con Luck Ra

La confirmación de la pareja se produce además en un contexto particular por la relación que existía entre Tiago PZK y Luck Ra. El cordobés había sido pareja de la artista y, además, mantenía una amistad con Tiago. Por ese motivo, el vínculo entre los dos artistas generó repercusión desde que comenzaron a aparecer las primeras versiones.

El propio Luck Ra se refirió públicamente a la situación y reconoció que había sentido el comienzo de la relación como una traición. La situación sumó así un componente personal que hizo que el romance fuera seguido con especial atención por los fanáticos de los artistas.