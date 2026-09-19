Germán Kraus tiró una bomba: "No hay gente linda estéticamente en la televisión argentina"

En el ciclo de entrevistas Sola en los bares, del stream Conexión Abierta, Germán Kraus dialogó con Karim González sobre teatro, su obra actual y su relación con la pantalla chica. Hoy recorre escenarios con la comedia Soy tu ángel, que escribió y dirige junto a Silvia Peyrou y Lupi Labunia. Cuando la periodista le consultó si aceptaría sumarse a un reality, el actor de 82 años respondió: "Ni loco". Y agregó: "Ideológicamente no estoy de acuerdo. Y estéticamente tampoco. No me gusta la pantalla que tenemos. Eso es cualquier cosa lo que se ve".