Germán Kraus tiró una bomba: "No hay gente linda estéticamente en la televisión argentina"
A los 82 años, el actor cuestionó la nueva estética y el contenido del medio local y afirmó que la industria perdió el mercado internacional.
En el ciclo de entrevistas Sola en los bares, del stream Conexión Abierta, Germán Kraus dialogó con Karim González sobre teatro, su obra actual y su relación con la pantalla chica. Hoy recorre escenarios con la comedia Soy tu ángel, que escribió y dirige junto a Silvia Peyrou y Lupi Labunia. Cuando la periodista le consultó si aceptaría sumarse a un reality, el actor de 82 años respondió: "Ni loco". Y agregó: "Ideológicamente no estoy de acuerdo. Y estéticamente tampoco. No me gusta la pantalla que tenemos. Eso es cualquier cosa lo que se ve".
Kraus aclaró que su crítica no apuntaba a Andrea del Boca en particular: "No me refiero a Andrea. Me refiero en general". Sobre la televisión argentina sostuvo: "Lo que me devuelve la pantalla no es interesante, no es nada, es remanido. No tiene colores, todo el mundo grita. No hay gente linda". Al precisar ese punto, afirmó: "Estéticamente, estéticamente. Bueno, o cambió la estética".
El actor evitó instalar que todo tiempo pasado fue mejor: "Yo no me voy a estar diciendo: 'Ah, todo el tiempo pasado fue mejor', pero bueno, qué sé yo. Extraño esa pantalla". Y detalló: "Extraño los musicales, extraño los programas de humor". Y sumó: "Los textos, los actores dicen lo que se les ocurre, no estudian la letra".
Sobre la pérdida del mercado internacional, sentenció: "Cómo se ha perdido el mercado internacional. Estamos cola". Para Kraus, la producción actual no tiene escala exportable: "Es de cabotaje, porque la verdad no da para vender al exterior. Por muchas cosas, por la temática, por los textos, por los argentinismos. No nos hemos acoplado a la expectativa del público latinoamericano". Y contrastó: "Hay novelas nuestras que llegaron hasta Rusia, Italia". Cerró: "El medio argentino fue tan creativo e históricamente importante en todo el mundo".
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