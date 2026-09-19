Julieta Poggio sufrió un accidente durante las grabaciones de MasterChef Celebrity: "Me bajó la presión"
La influencer tuvo un inesperado percance mientras cocinaba y terminó con una importante ampolla en una de sus manos.
Las grabaciones de MasterChef Celebrity ya comenzaron y, antes de su llegada a la pantalla de Telefe, algunos de sus participantes ya protagonizan situaciones inesperadas. Una de ellas fue Julieta Poggio, quien sufrió un accidente mientras se encontraba cocinando.
La influencer terminó con una de sus manos completamente vendada luego de quemarse con aceite caliente. El episodio ocurrió durante una de las jornadas de grabación y, según contó la propia participante, la lesión le provocó una fuerte impresión al momento de verla.
En diálogo con Marixa Balli en Corta por Lozano (Telefe), Poggio mostró cómo quedó su mano y relató el momento en que se produjo el accidente.
Julieta Poggio contó cómo fue el accidente en MasterChef Celebrity
“Me quemé un poquito. Yo sabía que me iba a pasar igual. Yo sabía que el día que tocara la cocina. ¿Querés que te muestre la ampolla?”, contó Julieta durante la charla.
Al ver la lesión, Balli la presentó entre risas como “la primer lesionada” del reality. Poggio explicó que todo ocurrió mientras trabajaba con aceite caliente y reconoció que la imagen de la quemadura le generó una fuerte impresión.
“Miren esta ampolla enorme. Me bajó un poco la presión de verla. Sí, fue con aceite caliente para freír. De todo se aprende. Tengo que estar un poco más ordenada en la cocina”, admitió la influencer.
El episodio también llevó a la conversación sobre los riesgos que implica cocinar bajo presión. En ese momento, Balli recordó un consejo atribuido a grandes chefs: “Vos sabés que dicen los grandes chefs que es mejor una cortadita con un cuchillo que una quemadura”.
Poggio coincidió y aseguró que la experiencia fue suficiente para extremar los cuidados durante las próximas jornadas. “Y sí, obvio, prefiero cortarme que quemarme, no quiero quemarme nunca más. Me dio mucha impresión. Esto me complica para cocinar también”, reconoció.
Más allá del accidente, la influencer aseguró que está disfrutando el desafío y que se encontró con una dinámica muy diferente a la que imaginaba antes de comenzar las grabaciones.
“Igual estoy contenta, estoy feliz, un nuevo desafío para mí. Es muy distinto estar acá que verlo por la tele, vivirlo totalmente... Como que es desesperante, la verdad, no encontrar la vajilla, el tiempo te corre muy rápido, se te pasa volando. Pasa muy rápido, pero nada, estoy feliz. El grupo es muy lindo, la verdad”, sostuvo.
Uno de los objetivos personales de Poggio dentro del certamen es justamente mejorar sus conocimientos y habilidades en la cocina. Durante la entrevista, la conductora recordó esa meta y la relacionó con una frase que la participante suele escuchar de su novio.
“Ojalá que sí, ojalá que sí. Mirá, mi novio me dice que es lo último que me falta, cocinar bien”, contó entre risas.
En sus primeras experiencias frente a las hornallas, además, Julieta comenzó a descubrir que algunas preparaciones que durante años consideró complicadas pueden resultar mucho más sencillas de lo esperado.
“No, ¿sabés lo que me doy cuenta? Que hay cosas que son, eh, como muy fáciles, que uno ve como muy difícil, por ejemplo, la mayonesa. Uno comprando años y años mayonesa en el súper y lo hace en dos segundos con aceite y huevo, por ejemplo. Hay cosas que digo: ‘Wow, ¿era tan simple como esto?’. O sea, me sorprendió para bien algunas cosas”, explicó.
La experiencia también modificó algunos de sus hábitos fuera del programa. Poggio contó que comenzó a recorrer distintos lugares gastronómicos para probar preparaciones y sabores que antes no formaban parte de su dieta.
“También, obvio. Estoy yendo también mucho a lugares, a probar cosas nuevas. Picante no me gustaba mucho y ahora pruebo más”, relató sobre este nuevo acercamiento al mundo de la gastronomía.
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