Julieta Poggio sufrió un accidente durante las grabaciones de MasterChef Celebrity: "Me bajó la presión"

“Miren esta ampolla enorme. Me bajó un poco la presión de verla. Sí, fue con aceite caliente para freír. De todo se aprende. Tengo que estar un poco más ordenada en la cocina”, admitió la influencer.

El episodio también llevó a la conversación sobre los riesgos que implica cocinar bajo presión. En ese momento, Balli recordó un consejo atribuido a grandes chefs: “Vos sabés que dicen los grandes chefs que es mejor una cortadita con un cuchillo que una quemadura”.

Poggio coincidió y aseguró que la experiencia fue suficiente para extremar los cuidados durante las próximas jornadas. “Y sí, obvio, prefiero cortarme que quemarme, no quiero quemarme nunca más. Me dio mucha impresión. Esto me complica para cocinar también”, reconoció.

Más allá del accidente, la influencer aseguró que está disfrutando el desafío y que se encontró con una dinámica muy diferente a la que imaginaba antes de comenzar las grabaciones.

“Igual estoy contenta, estoy feliz, un nuevo desafío para mí. Es muy distinto estar acá que verlo por la tele, vivirlo totalmente... Como que es desesperante, la verdad, no encontrar la vajilla, el tiempo te corre muy rápido, se te pasa volando. Pasa muy rápido, pero nada, estoy feliz. El grupo es muy lindo, la verdad”, sostuvo.

Uno de los objetivos personales de Poggio dentro del certamen es justamente mejorar sus conocimientos y habilidades en la cocina. Durante la entrevista, la conductora recordó esa meta y la relacionó con una frase que la participante suele escuchar de su novio.

“Ojalá que sí, ojalá que sí. Mirá, mi novio me dice que es lo último que me falta, cocinar bien”, contó entre risas.

En sus primeras experiencias frente a las hornallas, además, Julieta comenzó a descubrir que algunas preparaciones que durante años consideró complicadas pueden resultar mucho más sencillas de lo esperado.

“No, ¿sabés lo que me doy cuenta? Que hay cosas que son, eh, como muy fáciles, que uno ve como muy difícil, por ejemplo, la mayonesa. Uno comprando años y años mayonesa en el súper y lo hace en dos segundos con aceite y huevo, por ejemplo. Hay cosas que digo: ‘Wow, ¿era tan simple como esto?’. O sea, me sorprendió para bien algunas cosas”, explicó.

La experiencia también modificó algunos de sus hábitos fuera del programa. Poggio contó que comenzó a recorrer distintos lugares gastronómicos para probar preparaciones y sabores que antes no formaban parte de su dieta.

“También, obvio. Estoy yendo también mucho a lugares, a probar cosas nuevas. Picante no me gustaba mucho y ahora pruebo más”, relató sobre este nuevo acercamiento al mundo de la gastronomía.