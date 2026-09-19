Gladys "La bomba tucumana" explotó contra Marcelo Polino: "Está recontra desubicado"

Además, la cantante rechazó la idea de que debería salir a regalar comida frente a su comercio. “Yo no tendría que hacer nada, no tengo por qué pararme en la puerta de mi local a regalar empanadas. No tengo ningún comedor, pero que busque archivos, porque en mi provincia me cansé de ayudar”, afirmó.

El cruce se produjo en medio de una nueva etapa que Gladys analiza para su vida profesional. La artista confirmó en los últimos días que evalúa involucrarse de lleno en la política y trabajar dentro del justicialismo en Tucumán. Incluso había explicado que, si finalmente toma esa decisión, estaría dispuesta a dejar la música para dedicarse a la actividad política.