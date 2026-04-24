El mensaje de Gianinna a Luque tras la operación de Diego Maradona: "Papá no caza 'one' lo que se le viene"

Tras recibir el alta hospitalaria, Diego Maradona fue trasladado el 13 de noviembre de 2020 a una casa en el barrio privado San Andrés, ubicado en el partido de Tigre, para su internación domiciliaria.

El Diez estuvo monitoreado no sólo por una responsable de su prepaga (Nancy Edith Forlini, de Swiss Medical) sino también por Leopoldo Luque, en calidad de médico de cabecera, y Agustina Cosachov como psiquiatra.

También lo acompañaban enfermeras y asistentes terapéuticos como Carlos Díaz, a quien Gianinna mencionó en su audio del 11 de noviembre.

"Hoy se despidió de Carlos, ¿entendés? Es como que no caza ‘one’ lo que se le viene. En ningún momento se lo planteamos como para decirle ‘che, ¿sabés qué? Pa, Diego, maestro, lo que sea, para nuestra seguridad y tu seguridad, por un tiempo indefinido te van a acompañar estas personas porque te cuesta estar en pie hasta que hagamos una rehabilitación y eso'", señaló Gianinna.

La cautela de Gianinna pasó a un segundo plano una vez que Diego Maradona puso un pie en la casa de Tigre, pero antes de que ocurriera la segunda hija del Diez había advertido: "fue todo muy rápido y se nos fue de las manos, pero a mí eso me re preocupa".

"Me da cosa que él va a llegar a su casa y de repente se le viene un panorama que no se lo espera ni en pedo, más allá de decirle ‘no’ a la birra", cerró en su mensaje a Luque, que se encargó de compartir el audio durante una de sus exposiciones en el segundo juicio por la muerte de Diego Maradona.