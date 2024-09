Gimena Accardi confesó cómo es el sexo que tiene con Nico Vázquez

vazquez.jpg Nico Vázquez y Gime Accardi, románticos en el campo.

Entonces, la actriz confirmó: “Sí, hemos dicho eso. Bueno, va variando. Se ve que en esa época era una buena racha, pero más o menos ese es el número considerable que nos gusta” y además, detalló que prefiere que sea por la tarde. Más específicamente a las 19, ya que a la noche sólo desea dormir y le da “fiaca” sacarse el pijama.

Gimena Accardi Nicolás Vázquez

“Dormir cucharita no quiero, ¿Quién duerme así? Es incómodo. Por suerte tenemos una cama bastante grande. Estar toqueteándose mientras uno duerme es muy incómodo”, manifestó Accardi sobre sus preferencias a la hora del descanso. No hay que olvidar que tiempo atrás, a Gimena también se le había escapado que Vázquez es un experto en el sexo oral. “Me casé con el mejor chupador de con... de la historia. Me la chup... sin parar”, expresó en las redes.

Gime Accardi Nico Vázquez.jpg

Cómo arrancó la historia de amor entre Gimena Accardi y Nico Vázquez

Gimena Accardi dio detalles muy precisos del inicio de su romance con Nicolás Vázquez, con quien está en pareja desde hace 17 años. Durante el evento Cris Morena Day, aseguró que se conocieron en Alma Pirata (Telefe), aunque el flechazo finalmente ocurrió en las grabaciones de Casi ángeles (Telefe), un dato que despertó varias críticas y acusaciones: la culparon de la separación del actor y Mercedes Funes, que estaban legalmente casados.

Nico Vazquez y Gime Accardi.jpg

“El amor nació el primer año de Casi ángeles. Compartíamos muchas horas... los camarines invitan”, se le escuchó decir. Mientras que Cris agregó: “Ellos eran superprotagónicos y yo veía las manitos, las caricias. Un día vi que se pasaron un chicle”. “¡Ojo de lince! Ahí tuvimos que confesar que estábamos enamorados”, lanzó la actriz mientras sonreía.