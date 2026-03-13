Gimena Accardi y Seven Kayne, juntos en Málaga: confirman el romance y la ex del músico reaccionó sin filtro
Fernanda Iglesias compartió fotos y videos de la pareja en España, mientras la ex del cantante publicó un irónico video en redes donde habló de infidelidad.
Las versiones sobre un vínculo sentimental entre Gimena Accardi y Seven Kayne volvieron a tomar fuerza en las últimas horas tras la difusión de imágenes de ambos en España, donde coincidieron por trabajo.
La periodista Fernanda Iglesias fue quien expuso el tema al publicar en sus redes sociales distintos registros de los artistas durante su paso por el Festival de Málaga. En las fotos y videos se los ve compartiendo caminatas por la costa, salidas y momentos relajados en medio del evento.
Según trascendió, tanto la actriz como el cantante viajaron a la ciudad española por compromisos laborales relacionados con TILF, la ficción vertical que protagonizan juntos.
Aunque ahora las imágenes alimentaron las versiones de romance, las especulaciones no comenzaron recientemente. Ya en noviembre del año pasado habían surgido rumores luego de que Accardi compartiera en sus redes algunas publicaciones con el músico que despertaron comentarios entre sus seguidores.
En aquel momento, el propio Seven Kayne —cuyo nombre real es Joaquín Cordovero— intentó desactivar las versiones y explicó el contexto de esas imágenes. “Todo fue por la serie, todo lo que se vio siempre era el set, los rodajes”, aseguró.
Pese a esa aclaración, Iglesias volvió a referirse al tema y compartió una foto de ambos acompañada por una frase contundente: “Romance confirmado”.
La reacción de la ex del cantante
Mientras se instalaban nuevamente las versiones sobre la pareja, la periodista también aseguró que Seven Kayne se habría separado de Milagros Viado, una joven modelo con quien mantenía una relación.
De acuerdo con lo que contó, la modelo estaba “harta de que su novio le meta los cuernos” y llegó a publicar en sus redes un video en el que hablaba sobre infidelidad.
En ese contenido —que luego fue eliminado— recreaba una conversación ficticia en la que hacía referencia a una traición. “Él le dijo ‘estoy de novio’ y ella le dijo ‘te voy a dar la mejor noche de tu vida’”, dice parte de la interpretación.
Con el correr de las horas, Iglesias volvió a dar detalles sobre el presente de los protagonistas. “Mili está en Buenos Aires y la parejita disfrutando de su amor en Málaga”, afirmó.
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