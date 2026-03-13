Gimena Accardi y Seven Kayne, juntos en Málaga: confirman el romance y la ex del músico reaccionó sin filtro

Pese a esa aclaración, Iglesias volvió a referirse al tema y compartió una foto de ambos acompañada por una frase contundente: “Romance confirmado”.

La reacción de la ex del cantante

Mientras se instalaban nuevamente las versiones sobre la pareja, la periodista también aseguró que Seven Kayne se habría separado de Milagros Viado, una joven modelo con quien mantenía una relación.

De acuerdo con lo que contó, la modelo estaba “harta de que su novio le meta los cuernos” y llegó a publicar en sus redes un video en el que hablaba sobre infidelidad.

Milagros Viado, la expareja de Seven Kayne.

En ese contenido —que luego fue eliminado— recreaba una conversación ficticia en la que hacía referencia a una traición. “Él le dijo ‘estoy de novio’ y ella le dijo ‘te voy a dar la mejor noche de tu vida’”, dice parte de la interpretación.

Con el correr de las horas, Iglesias volvió a dar detalles sobre el presente de los protagonistas. “Mili está en Buenos Aires y la parejita disfrutando de su amor en Málaga”, afirmó.