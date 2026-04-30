Gimena Accardi confirmó su relación con Seven Kayne: el video íntimo
Gimena Accardi confirmó su relación con Seven Kayne al compartir un video íntimo juntos en la Costa: romance blanqueado y diferencia de edad en el centro de la escena.
La historia que venía creciendo entre rumores finalmente tuvo su capítulo más claro: Gimena Accardi dejó de lado el misterio y mostró públicamente su vínculo con Seven Kayne, el músico 14 años menor que ella.
Lejos de un comunicado formal o una declaración en medios, la confirmación llegó a través de las redes sociales. La actriz compartió un video de una escapada juntos a la Costa argentina en el que se los ve relajados, cómplices y disfrutando del tiempo compartido. Las imágenes hablan por sí solas: caminatas por la playa, momentos cotidianos y una cercanía que terminó de confirmar lo que hasta ahora eran versiones.
Durante semanas, el supuesto romance había sido tema en programas de espectáculos, con filtraciones, fotos y testimonios que alimentaban la historia. Sin embargo, faltaba una señal directa de los protagonistas. Ese gesto finalmente llegó, y no dejó lugar a demasiadas interpretaciones. La relación habría comenzado tras coincidir en el rodaje de la serie TILF, donde la química entre ambos no pasó desapercibida. Desde entonces, las apariciones juntos y ciertos movimientos en redes sociales habían encendido las alertas.
El dato que también llamó la atención es la diferencia de edad: Accardi le lleva alrededor de 14 años al artista urbano, un aspecto que rápidamente se volvió parte de la conversación mediática. Así, sin necesidad de palabras, la actriz eligió mostrar en imágenes lo que hasta ahora era un secreto a voces. En el mundo del espectáculo, ese tipo de exposición vale tanto como una confirmación explícita: la relación ya no se esconde.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario