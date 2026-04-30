Gimena Accardi confirmó su relación con Seven Kayne: el video íntimo

El dato que también llamó la atención es la diferencia de edad: Accardi le lleva alrededor de 14 años al artista urbano, un aspecto que rápidamente se volvió parte de la conversación mediática. Así, sin necesidad de palabras, la actriz eligió mostrar en imágenes lo que hasta ahora era un secreto a voces. En el mundo del espectáculo, ese tipo de exposición vale tanto como una confirmación explícita: la relación ya no se esconde.