El descargo de Gisela Dulko tras los dichos de Mica Vázquez sobre su relación con Fernando Gago

La exprotagonista de Rebelde Way recordó en LuzuTv que vivían en España y luego de cuatro años de relación, tras enterarse que el entonces jugador del Real Madrid estaba teniendo una vida paralela, decidió volver a la Argentina.

Mediante las historias de Instagram, Dulko realizó su descargo y dijo: "Yo no fui tercera en discordia entre Micaela y mi exmarido. Jamás supe que él estaba en otra relación cuando empezó a salir conmigo", deslizó tajante. Y agregó: "Ya hablé con Micaela y lo aclaramos en privado porque nunca fue mi intención lastimar a nadie. #findelcomunicado".

“Las mayores historias de infidelidad son con Fer”, había revelado Vázquez. “Al principio viste que vos crees 'bueno, lo voy a cambiar… está enamorado…' Pero pasaron tantas, pasó tanta agua abajo del puente que en un momento dije ‘no, bueno, esto es patológico, no va a cambiar nunca’”, aseguró.

Finalmente, contó cómo lo recuerda: “Lo quiero. De hecho nos reencontramos después de muchos años y él me pidió perdón por un montón de cosas. A mí me costó mucho separarme, porque yo me separé amándolo".

mica vazquez gago