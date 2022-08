Mica Vázquez recordó cuando Fernando Gago la traicionó con Gisela Dulko

“Las mayores historias de infidelidad son con Fer”, dijo. Reveló que adivinó de un solo intento la contraseña de mail de él y que solía entrar a revisar en qué andaba. “Al principio viste que vos crees ‘bueno, lo voy a cambiar… está enamorado…’ Pero pasaron tantas, pasó tanta agua abajo del puente que en un momento dije ‘no, bueno, esto es patológico, no va a cambiar nunca’”, aseguró.

mica vazquez gago

El motivo de la ruptura no fue solo por una infidelidad, sino que hubo algo más. “Igual yo me separé porque… esto es terrible, la arquitecta que estaba haciendo nuestra casa, la casa que nos estábamos construyendo en Madrid después de cuatro años de novios, me reenvió un mail y no sé por qué, ése mail él se lo había mandado a Gisela Dulko (ahora ex mujer del futbolista) diciéndole ‘mirá cómo está quedando nuestro nidito de amor’. Y a mí me llega el mail de la arquitecta”.

Al poco tiempo de ella dejarlo, el ex Boca confirmó su romance con la ex tenista: “Ni te explico después ver las notas de ellos dos diciendo ‘en casa con los perros y mi marido’. Era mi marido, mis perros y mi casa, la concha de la lora”.

Sin embargo, aseguró que sospechaba de la traición. “Cuando Fer se fue a los Juegos Olímpicos, que ella estaba jugando, ya volvió raro de ahí. Y viste esto de la percepción… yo dije ‘éste está en otra’, en una relación paralela estaba, literal. Y pasaron varios meses hasta que nos separamos”.

Sobre cómo lo recuerda, afirmó: “Lo quiero. De hecho nos reencontramos después de muchos años y él me pidió perdón por un montón de cosas. A mí me costó mucho separarme, porque yo me separé amándolo. Yo lloraba y él me decía ‘si vos me dejas yo me tiro a las vías del tren’ más o menos. Fue una relación medio enfermiza”.