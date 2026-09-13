"Ahora puse un abogado": Gladys La Bomba Tucumana tomó una drástica decisión tras su salida de Gran Hermano

El objeto que La Bomba Tucumana quiere recuperar

El momento más inesperado de la entrevista llegó cuando le preguntaron si tenía pensado asistir a la gran final. La respuesta fue contundente: no solo aseguró que no irá, sino que explicó que tampoco fue invitada y que todavía tiene pertenencias dentro de la casa que no recuperó.

“No, no. No me invitaron tampoco, porque saben que yo estaba superenojada. Aparte me deben cosas, todo. Me deben ropa, me deben una pulsera de mi esposo que justamente ahora puse un abogado. No lo quería hacer público, pero como no me dan pelota, ahora pongo un abogado. No vale nada la pulsera, quiero aclarar, eh. Nada de nada”, expresó.

Sin embargo, detrás de esa pulsera existe una historia personal de enorme importancia para la cantante. Gladys explicó que se trataba de un objeto que pertenecía a su esposo y que decidió conservarlo cuando él murió.

“Económicamente no vale nada. Pero para mí lo vale todo. La amaba con toda su alma. Y yo no se la quise poner a él cuando se fue, cuando lo llevé al cementerio, no se la quise poner en su bracito porque él la amaba para dejármela justamente a mí, porque yo quería tenerla para mí. Y me la llevé porque yo quería tenerlo a él conmigo mientras estaba en la casa. Y están las fotos y todo. Y esa pulsera nunca volvió. Y la ropa tampoco. Un montón de ropa mía de cantar, con etiqueta”, relató.

La artista aseguró además que recibió información sobre lo que habría sucedido con sus pertenencias durante su estadía en el reality. Según contó, personas que estuvieron vinculadas al programa le señalaron quiénes habrían ingresado al espacio donde tenía guardadas sus cosas.

“Y es más, gente que estuvo en la casa del Gran Hermano me dijo quiénes abrieron mi espacio donde estaba guardada la ropa y todo eso. Capaz que alguien la guardó sin darse cuenta. Por favor, devuélvanmela porque para mí es un montón la pulsera. La necesito”, pidió Gladys.