“Estaba jugando al fútbol en la casa con sus primos y descalzo a la siesta en la casa de mi madre”, relató. Luego, precisó cómo se produjo la lesión: “Estaba descalcito jugando, como cualquier niño, en su casa, y en vez de pegar una patada a la pelota le pegó a un cantero de adentro de la casa y se lastimó. No una lastimadura, sino una fractura no expuesta”.

Tras el accidente doméstico, la familia trasladó inmediatamente al pequeño a un hospital, donde los profesionales constataron que tenía una fractura. Sin embargo, lo que inicialmente parecía una lesión terminó convirtiéndose en una situación mucho más grave.

La artista explicó que todavía no encuentran respuestas sobre cómo aquel episodio pudo desencadenar semejante tragedia. “Todavía no sabemos cómo puede desencadenar algo así en que Iancito se vaya y nos deje, algo muy increíble”, expresó.

En ese sentido, señaló que durante la internación habría aparecido una bacteria que complicó rápidamente el cuadro clínico del niño. “El asunto es que todo desencadena en una supuesta bacteria. Ian en 24/48 horas muere injustamente”, aseguró.

Finalmente, Gladys puso el foco en el inmenso sufrimiento que atraviesa su sobrina, madre del pequeño, y describió la dimensión de una pérdida que todavía no logran asimilar. “Imagínense lo que es perder un niño, un angelito hermoso, lleno de vida, sano, pleno, inteligente. No hay palabras para el dolor de la pérdida de un hijo para mi sobrina. Todavía no caemos en esta desgracia tan grande que sufrió nuestra familia”, concluyó.