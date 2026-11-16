Gladys la Bomba Tucumana rompió el silencio tras la muerte de su sobrino de 12 años
La cantante compartió un desgarrador descargo, reconstruyó cómo comenzó la tragedia y contó que una presunta bacteria habría provocado la muerte del niño.
El dolor atraviesa a Gladys La Bomba Tucumana, y a toda su familia tras la inesperada muerte de Ian, el hijo de 12 años de su sobrina. El pasado 12 de noviembre, la artista había comunicado la triste noticia a través de sus redes sociales, donde despidió al pequeño con unas emotivas palabras. Ahora, decidió volver a hablar públicamente y brindar detalles sobre las circunstancias que derivaron en el trágico desenlace.
Desde su casa en Tucumán, la cantante publicó una serie de videos en los que agradeció los mensajes de acompañamiento que recibió y relató cómo se desencadenó la situación. Además, manifestó su desconcierto por lo sucedido y planteó interrogantes sobre la muerte del niño, que hasta entonces gozaba de buena salud.
“Estamos pasando un momento de desgracia muy grande con mi familia. Acabamos de perder un bebé de 12 años, sano por una muerte absurda, estúpida y desgarradora”, comenzó diciendo, visiblemente afectada.
Una tragedia inesperada para la familia de La Bomba Tucumana
En su relato, Gladys explicó que Ian no tenía problemas de salud y que era un chico lleno de energía, apasionado por el fútbol. Según contó, todo comenzó mientras jugaba con sus primos en la casa de su abuela, durante una tarde en Tucumán.
“No estaba enfermo ni nada. 12 años, un niño hermoso que jugaba al fútbol”, recordó la cantante antes de reconstruir el episodio que derivó en la internación del menor.
“Estaba jugando al fútbol en la casa con sus primos y descalzo a la siesta en la casa de mi madre”, relató. Luego, precisó cómo se produjo la lesión: “Estaba descalcito jugando, como cualquier niño, en su casa, y en vez de pegar una patada a la pelota le pegó a un cantero de adentro de la casa y se lastimó. No una lastimadura, sino una fractura no expuesta”.
Tras el accidente doméstico, la familia trasladó inmediatamente al pequeño a un hospital, donde los profesionales constataron que tenía una fractura. Sin embargo, lo que inicialmente parecía una lesión terminó convirtiéndose en una situación mucho más grave.
La artista explicó que todavía no encuentran respuestas sobre cómo aquel episodio pudo desencadenar semejante tragedia. “Todavía no sabemos cómo puede desencadenar algo así en que Iancito se vaya y nos deje, algo muy increíble”, expresó.
En ese sentido, señaló que durante la internación habría aparecido una bacteria que complicó rápidamente el cuadro clínico del niño. “El asunto es que todo desencadena en una supuesta bacteria. Ian en 24/48 horas muere injustamente”, aseguró.
Finalmente, Gladys puso el foco en el inmenso sufrimiento que atraviesa su sobrina, madre del pequeño, y describió la dimensión de una pérdida que todavía no logran asimilar. “Imagínense lo que es perder un niño, un angelito hermoso, lleno de vida, sano, pleno, inteligente. No hay palabras para el dolor de la pérdida de un hijo para mi sobrina. Todavía no caemos en esta desgracia tan grande que sufrió nuestra familia”, concluyó.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario