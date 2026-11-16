La fe también tuvo un lugar especial en este camino. Sofía recordó la peregrinación a Luján que realizó durante octubre y contó el significado que tuvo aquella experiencia para ambos: “La caminata en Luján fue súper especial. Fuimos a agradecerle a la Virgencita”.

De esta manera, la modelo compartió públicamente una noticia que marca un antes y un después en su historia de amor con Gustavo Qüerio Hormaechea. Entre agradecimientos, emoción y proyectos compartidos, la pareja se prepara para recibir a su primer hijo.