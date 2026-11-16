Sofía Jujuy Jiménez anunció que está embarazada y compartió la feliz noticia: "Recibí el regalo de Dios"
La modelo espera su primer hijo junto a Gustavo Qüerio Hormaechea, con quien comenzó una relación hace aproximadamente un año.
Sofía Jujuy Jiménez atraviesa uno de los momentos más felices de su vida. A los 35 años, la modelo confirmó que está embarazada de su pareja, el empresario Gustavo Qüerio Hormaechea, con quien inició una historia de amor hace aproximadamente un año.
La noticia llegó a través de sus redes sociales, donde compartió una serie de fotografías que recorren distintos momentos de la gestación y expresó toda su emoción por la llegada de su primer hijo. Con un mensaje cargado de felicidad, reveló que está a punto de cumplir uno de sus grandes sueños.
“Soñé tanto con este momento... no puedo creer que está sucediendo. no puedo creer estar escribiendo esto. Recibí el regalo de Dios y la noticia más hermosa del mundo: VOY A SER MAMÁ”, escribió en Instagram.
La emoción de Sofía Jujuy Jiménez
En la publicación, Jujuy también le dedicó unas tiernas palabras al hombre con quien formará una familia y dejó en evidencia la ilusión que comparten por esta nueva etapa. “Armar una familia con vos, mi amor. Mi sueño desde el día en que te conocí. Hola, mejor papá del mundo”, expresó, conmovida.
Además, la modelo hizo referencia a una de las pasiones que comparte con su pareja: el fanatismo por Boca Juniors. Fiel a su estilo divertido, no dejó pasar la oportunidad de anticipar que su bebé llevará los colores azul y oro desde antes de nacer: “Piel Xeneize desde la panza. ¡obvio!".
La fe también tuvo un lugar especial en este camino. Sofía recordó la peregrinación a Luján que realizó durante octubre y contó el significado que tuvo aquella experiencia para ambos: “La caminata en Luján fue súper especial. Fuimos a agradecerle a la Virgencita”.
De esta manera, la modelo compartió públicamente una noticia que marca un antes y un después en su historia de amor con Gustavo Qüerio Hormaechea. Entre agradecimientos, emoción y proyectos compartidos, la pareja se prepara para recibir a su primer hijo.
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