Gladys "La Bomba Tucumana" rompió en llanto en un vivo al recordar a su pareja fallecida

“Esto no tiene tiempo. No hay un ‘mañana voy a estar bien’”, expresó la artista con la voz quebrada. Durante la transmisión, hizo un repaso por su relación con Ojeda, a quien definió como “el gran amor” de su vida. “Éramos una pareja hermosa, con un amor puro, verdadero, sincero. Me enamoré perdidamente de él. Fue, es y será siempre mi gran amor”, sostuvo con profunda emoción.