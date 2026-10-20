Frozen llega por primera vez a la Argentina: buscan a la actriz que interpretará a Elsa

Quiénes integran el equipo creativo de Frozen

La dirección general estará a cargo de Ariel Del Mastro y Marcelo Caballero. El equipo se completará con Analía González en la dirección coreográfica, Maxi Vecco en el diseño audiovisual, Sebastián Mazzoni en la dirección vocal y José Ponce Aragón en el diseño escenográfico.

Los responsables del proyecto tienen experiencia en producciones que dejaron su marca en la cartelera local, como La Sirenita, Matilda, School of Rock y Charlie y la Fábrica de Chocolate.

Con esta propuesta, los productores buscan sumar una puesta de gran escala al teatro argentino, con música, recursos visuales y la historia que conquistó a distintas generaciones desde su llegada al cine.

Cuándo se estrena Frozen en Buenos Aires

La obra debutará en el invierno de 2027 en el Teatro Gran Rex, sobre la avenida Corrientes, en la Ciudad de Buenos Aires.

Las entradas aún no están disponibles, aunque los organizadores adelantaron que saldrán a la venta próximamente. Mientras tanto, la convocatoria para encontrar a Elsa pone en marcha los preparativos para la llegada de la historia de Disney a la cartelera porteña.