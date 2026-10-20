Frozen llega por primera vez a la Argentina: buscan a la actriz que interpretará a Elsa
El musical de Disney se estrenará en el invierno de 2027 en el Gran Rex. Las audiciones son en noviembre y la inscripción está abierta hasta el 27 de octubre.
La historia de Elsa y Anna llegará por primera vez a los escenarios argentinos con Frozen, el musical, la adaptación teatral de uno de los grandes éxitos de Disney. El estreno está previsto para el invierno de 2027 en el Teatro Gran Rex y, como parte de los preparativos, ya comenzó la convocatoria para encontrar a la intérprete que dará vida a la reina de Arendelle.
Ozono Producciones, MP Producciones y Los Rottemberg están al frente del proyecto y anunciaron audiciones abiertas para seleccionar a la protagonista. Las pruebas se llevarán a cabo durante noviembre de 2026 en el mismo escenario que recibirá la obra.
Frozen: cuáles son los requisitos para interpretar a Elsa
La convocatoria está destinada a intérpretes de entre 21 y 28 años, con un rango vocal de Mi bemol 3 a Mi bemol 5. Además, las postulantes deberán ser mayores de edad y contar con formación en canto, danza y actuación.
Las interesadas en participar deberán completar el formulario de inscripción antes del 27 de octubre de 2026, fecha límite establecida por la organización. Las audiciones para elegir a la actriz que interpretará a Elsa se realizarán durante noviembre.
La elección de la protagonista será uno de los primeros pasos para dar forma a esta adaptación, que buscará recrear el universo de Arendelle a través de sus personajes, canciones y una puesta en escena dirigida a públicos de todas las edades.
Quiénes integran el equipo creativo de Frozen
La dirección general estará a cargo de Ariel Del Mastro y Marcelo Caballero. El equipo se completará con Analía González en la dirección coreográfica, Maxi Vecco en el diseño audiovisual, Sebastián Mazzoni en la dirección vocal y José Ponce Aragón en el diseño escenográfico.
Los responsables del proyecto tienen experiencia en producciones que dejaron su marca en la cartelera local, como La Sirenita, Matilda, School of Rock y Charlie y la Fábrica de Chocolate.
Con esta propuesta, los productores buscan sumar una puesta de gran escala al teatro argentino, con música, recursos visuales y la historia que conquistó a distintas generaciones desde su llegada al cine.
Cuándo se estrena Frozen en Buenos Aires
La obra debutará en el invierno de 2027 en el Teatro Gran Rex, sobre la avenida Corrientes, en la Ciudad de Buenos Aires.
Las entradas aún no están disponibles, aunque los organizadores adelantaron que saldrán a la venta próximamente. Mientras tanto, la convocatoria para encontrar a Elsa pone en marcha los preparativos para la llegada de la historia de Disney a la cartelera porteña.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario