Gloria Carrá habló de Marcos Giles, el nuevo amor de Ángela Torres: qué dijo
La actriz hizo referencia al presente amoroso que vive la cantante y el cual comenzó en vivo en LUZU Tv. Conocé todos los detalles de sus declaraciones.
La temporada de verano en Mar del Plata no solo trae estrenos teatrales, sino también revelaciones sobre la vida privada de las figuras más queridas del espectáculo. En medio de su agenda laboral en "La Feliz", Gloria Carrá se tomó un momento para dialogar con el programa Puro Show y, fiel a su estilo cálido pero reservado, terminó por confirmar el excelente concepto que tiene de la nueva pareja de su hija, Ángela Torres.
La noticia del romance entre Ángela y Marcos Giles llega tras un 2025 movido para la joven artista, quien a mediados del año pasado puso fin a su relación con el cantante Rusherking. Aquel noviazgo, que se extendió por casi dos años, parece haber quedado atrás bajo una sombra de recuerdos agridulces. Sin embargo, el destino tenía otros planes: pocos meses después de su ruptura, Ángela coincidió con Marcos en los pasillos de Luzu TV. La química fue inmediata y los seguidores no tardaron en bautizar el vínculo como "Margelita", un "shipeo" que rápidamente se transformó en una relación formal.
Durante la entrevista liderada por Pampito en la pantalla de eltrece, la curiosidad sobre el nuevo integrante de la familia no se hizo esperar. Ante la pregunta directa sobre si ya había conocido al joven y qué opinión le merecía, Gloria no ocultó su entusiasmo. “¡Me encanta! Sí, lo conocí. Estuvimos tomando mate juntos cuando Ángela teleneó a Shakira, y lo vi en otra oportunidad también”, reveló la actriz con una sonrisa que denotaba complicidad y aprobación.
El encuentro se habría producido en un marco profesional muy importante para Ángela, durante su presentación como telonera del show de Shakira, lo que demuestra que Marcos ya forma parte del círculo íntimo que acompaña a la cantante en sus desafíos más grandes.
Aunque Carrá prefirió mantener la elegancia y no mencionar explícitamente a la expareja de su hija, las redes sociales estallaron al analizar sus palabras. Muchos usuarios interpretaron sus declaraciones como una crítica velada hacia el pasado sentimental de Ángela, valorando las cualidades que hoy encuentra en su nuevo yerno.
“Me parece muy amoroso y un chico de barrio, eso me gusta mucho. Está aprobadísimo”, sentenció Gloria. Esta caracterización de Marcos como alguien sencillo y cercano parece ser el factor determinante para que la experimentada actriz le diera su bendición pública. Lejos de los flashes de las parejas mediáticas anteriores, este nuevo capítulo en la vida de Ángela Torres parece estar marcado por la tranquilidad y, sobre todo, por el aval incondicional de su madre.
