Gloria Carrá habló de Marcos Giles, el nuevo amor de Ángela Torres: qué dijo

La noticia del romance entre Ángela y Marcos Giles llega tras un 2025 movido para la joven artista, quien a mediados del año pasado puso fin a su relación con el cantante Rusherking. Aquel noviazgo, que se extendió por casi dos años, parece haber quedado atrás bajo una sombra de recuerdos agridulces. Sin embargo, el destino tenía otros planes: pocos meses después de su ruptura, Ángela coincidió con Marcos en los pasillos de Luzu TV. La química fue inmediata y los seguidores no tardaron en bautizar el vínculo como "Margelita", un "shipeo" que rápidamente se transformó en una relación formal.