"The Rookie": cuándo estrena la temporada 8 en Argentina
La serie, protagonizada por Nathan Fillion, regresa a Argentina con una octava temporada que ya está disponible en Estados Unidos.
En un panorama televisivo saturado de dramas policiales oscuros y solemnes, The Rookie se alza como una bocanada de aire fresco. Protagonizada por el carismático Nathan Fillion, la serie logró cautivar a la audiencia no solo por sus casos intrigantes, sino por ser una de las ficciones más divertidas y humanas de la actualidad.
La premisa del "novato" de mediana edad en el Departamento de Policía de Los Ángeles sirve como motor para una narrativa que se sale de lo común, priorizando la química entre sus personajes y un ritmo que mezcla la adrenalina con la comedia de manera magistral.
Para los fanáticos que buscan ponerse al día o revivir las andanzas de John Nolan, la disponibilidad en plataformas es amplia pero requiere atención. Actualmente, The Rookie cuenta con sus 7 temporadas completas disponibles en Universal+, mientras que en Netflix se pueden encontrar las primeras seis. Esta diferencia en los catálogos generó una gran expectativa, especialmente para aquellos que ya devoraron la séptima entrega y se encuentran en la cuenta regresiva para los nuevos episodios.
El fervor por la serie alcanzó un nuevo pico esta semana, ya que la octava temporada comenzó oficialmente sus emisiones ayer en Estados Unidos. Sin embargo, como suele suceder con los grandes éxitos internacionales, la llegada a nuestra región requiere un poco más de paciencia, aunque las noticias son alentadoras para los fans.
Cuándo estrena The Rookie 8 en Argentina
Para los seguidores en Argentina, la espera para ver la octava temporada de The Rookie tiene un horizonte cercano: se confirmó que los nuevos episodios comenzarán a emitirse a partir del mes de febrero a través de Universal+. Si bien la plataforma ya aseguró el mes de lanzamiento, todavía no cuenta con una fecha oficial de estreno específica para el primer capítulo.
Por otro lado, respecto a su desembarco en Netflix, todavía no hay noticias concretas ni fechas estimadas. Esto se debe a que la plataforma de la N roja recién está preparando el lanzamiento de la séptima temporada, por lo que la octava tardará considerablemente más tiempo en llegar a su catálogo. Para quienes no pueden esperar a ver cómo continúan los desafíos de Nolan y su equipo, Universal+ será la ventana exclusiva y más rápida para disfrutar del estreno este verano.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario