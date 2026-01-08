"The Rookie": cuándo estrena la temporada 8 en Argentina

Por otro lado, respecto a su desembarco en Netflix, todavía no hay noticias concretas ni fechas estimadas. Esto se debe a que la plataforma de la N roja recién está preparando el lanzamiento de la séptima temporada, por lo que la octava tardará considerablemente más tiempo en llegar a su catálogo. Para quienes no pueden esperar a ver cómo continúan los desafíos de Nolan y su equipo, Universal+ será la ventana exclusiva y más rápida para disfrutar del estreno este verano.

