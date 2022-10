La anécdota de Gloria Carrá con el juego de la copa y su padre muerto

“Cuando era chica, hacía mucho el juego de la copa, pero esta parte es medio bajón. Nosotros no teníamos Ouija, lo hacíamos en Lanús, con la cartulina y la copa. A mí siempre me salía, esa copa se movía a lo loco. Y la primera vez que lo hice, salió ‘quiero hablar con mi amada hija’, y yo solté y les dije a mis amigos: ‘No me jodan’, y me fui medio enojada”, recordó.