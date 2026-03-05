Golpe bajo de Yanina Zilli a Daniela De Lucía en Gran Hermano: "Estabas en el velorio de tu papá"

Ese argumento no fue suficiente para Yanina, que insistió: “¡Pero ese día no estabas, cómo vas a saltar por Yipio!”.

Luego, Yipio tomó la palabra y explicó por qué cuestionó algunas actitudes de Zilli y Brian Sarmiento. “Lo que yo dije es que se pusieron en la tesitura de gritar de patoteros. No los estoy atacando, estoy hablando. Acá todos se sienten atacados”, lanzó.

A pesar de ese descargo, Zilli siguió cuestionándola y eso llevó a Yipio a lanzar un comentario que no tardó en viralizarse: “Vos sos más delicada y más venenosa, pero sos delicada. Son todos sensibles, todos susceptibles”. Incluso, Santiago del Moro no contuvo la risa en ese momento y pidió tratar de darle un cierre a la disputa.