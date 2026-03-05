Polémica en Gran Hermano: aseguran que Andrea del Boca recibiría información desde afuera
Un periodista y analistas del reality deslizaron que la actriz podría estar siendo asesorada durante el juego. Las sospechas surgieron por ciertos comportamientos dentro de la casa.
Gran Hermano: Generación Dorada volvió a quedar en el centro de la polémica luego de que surgieran versiones que ponen en duda la transparencia del juego. En esta oportunidad, las sospechas apuntan directamente a Andrea del Boca, una de las participantes más conocidas del reality, a quien algunos analistas del programa acusan de recibir ayuda externa para sostener su estrategia dentro de la casa.
El tema comenzó a circular tras ciertos comportamientos de la actriz que llamaron la atención de la audiencia. De acuerdo con especialistas del formato, algunos gestos y comentarios de Del Boca generaron dudas sobre si realmente está actuando de manera espontánea o si estaría recibiendo orientación desde fuera del programa.
La sospecha se instaló luego de que varios espectadores detectaran que la actriz parecía conversar con objetos dentro de la casa, en especial con una almohada, a la que supuestamente le contaba detalles sobre sus estrategias de juego y su visión sobre lo que ocurre con el resto de los participantes. Ese comportamiento fue comentado en distintos programas de televisión que analizan el reality.
Una de las voces que se refirió al tema fue Mariana Fabbiani, quien planteó su interpretación sobre lo que podría estar ocurriendo. “Andrea habla con una almohada y le cuenta estrategias que nos hace dar cuenta que recibe información”, opinó Mariana Fabbiani en DDM por América TV. Sin embargo, la teoría fue aún más lejos cuando el periodista Guido Záffora lanzó una versión más contundente. Según él, existiría una persona encargada de darle indicaciones a la actriz para orientarla dentro del juego.
“Hay un topo que se llama guionista que está aconsejando, que lleva información, una persona que le dice ‘guarda Andrea que estás perdiendo poder’, ‘guarda que te están sacando la cocina’”, sostuvo. El periodista también agregó que ese supuesto asesor estaría influyendo incluso en la manera en que Del Boca se expresa dentro del reality. “Andrea tiene una persona que le está delineando cómo es el discurso; los demás se dan cuenta”.
Más allá de estas acusaciones, por el momento no existe ninguna confirmación oficial por parte de la producción del programa. Sin embargo, el debate se instaló rápidamente entre los seguidores del reality, que analizan cada movimiento de los participantes. Dentro de la casa, la actriz tampoco atraviesa un momento sencillo. Según trascendió, su relación con algunos compañeros se ha vuelto tensa, especialmente por cuestiones relacionadas con la comida, el control de la cocina y la organización de los espacios compartidos.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario