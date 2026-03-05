Rating: Gran Hermano perdió terreno y quedó detrás de MasterChef en una noche clave
La segunda gala de nominación del reality no logró liderar la pantalla y fue superada por el programa de cocina que conduce Wanda Nara.
La competencia por el rating volvió a mostrar movimientos interesantes en la televisión argentina. El miércoles 4 de marzo, el reality Gran Hermano: Generación Dorada tuvo su segunda gala de nominación, pero los números no fueron los esperados para el ciclo conducido por Santiago del Moro. El programa quedó por detrás de MasterChef Celebrity, el certamen gastronómico que lidera Wanda Nara.
De acuerdo con las mediciones de audiencia, el programa culinario alcanzó un promedio de 12.2 puntos y se convirtió en lo más visto del día dentro de la pantalla de Telefe. En segundo lugar apareció Gran Hermano: Generación Dorada con 11.4 puntos, mientras que una segunda emisión del mismo reality se ubicó tercera con 10.3.
Si bien el ciclo de convivencia continúa siendo uno de los programas más fuertes del canal, la diferencia evidenció una leve baja en su rendimiento durante una noche importante dentro del juego, ya que se trataba de la segunda instancia de nominaciones, un momento clave para la dinámica del programa.
Detrás de esos tres envíos se posicionaron los noticieros del canal. Telefe Noticias logró 8.2 puntos de rating y El noticiero de la gente alcanzó los 7.4, completando así el ranking de los cinco programas más vistos del miércoles.
En cuanto a la competencia directa entre canales, El Trece tuvo como programa más visto a Mediodía Noticias, que registró 3.9 puntos. Muy cerca se ubicaron Telenoche y la clásica serie El Zorro, ambos con 3.8 puntos de promedio. Más atrás apareció Yiya con 3.5.
Por su parte, en América TV, el liderazgo quedó en manos de LAM con 3.3 puntos, superando a Sálvese quien pueda que marcó 3.1. En tercer lugar se ubicó Intrusos con 2.4. En el caso de El Nueve, el programa más visto fue Telenueve Central con 2.6 puntos, seguido por Bendita con 2.5 y Telenueve al mediodía con 2.0.
El promedio general por canal también dejó en claro la ventaja de Telefe frente a sus competidores. La señal obtuvo un promedio diario de 7.7 puntos, muy por encima de El Trece que alcanzó 3.1. Más atrás quedaron América TV con 2.2, El Nueve con 1.7 y la Televisión Pública con 0.2.
De esta manera, la jornada televisiva del miércoles volvió a mostrar el dominio del canal de las tres pelotas en el rating general, aunque con una particularidad: el liderazgo interno de la señal cambió de manos y el reality más popular del país no pudo imponerse en una de sus noches centrales.
