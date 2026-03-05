Rating: Gran Hermano perdió terreno y quedó detrás de MasterChef en una noche clave

MasterChef Celebrity

Por su parte, en América TV, el liderazgo quedó en manos de LAM con 3.3 puntos, superando a Sálvese quien pueda que marcó 3.1. En tercer lugar se ubicó Intrusos con 2.4. En el caso de El Nueve, el programa más visto fue Telenueve Central con 2.6 puntos, seguido por Bendita con 2.5 y Telenueve al mediodía con 2.0.

El promedio general por canal también dejó en claro la ventaja de Telefe frente a sus competidores. La señal obtuvo un promedio diario de 7.7 puntos, muy por encima de El Trece que alcanzó 3.1. Más atrás quedaron América TV con 2.2, El Nueve con 1.7 y la Televisión Pública con 0.2.

De esta manera, la jornada televisiva del miércoles volvió a mostrar el dominio del canal de las tres pelotas en el rating general, aunque con una particularidad: el liderazgo interno de la señal cambió de manos y el reality más popular del país no pudo imponerse en una de sus noches centrales.