Golpearon a Mon Laferte en pleno show: le arrojaron un celular que impactó directo en su rostro
Mon Laferte recibió un celular en el rostro durante un show en Las Vegas. El ataque generó indignación y requirió la intervención de seguridad.
Un momento de tensión interrumpió uno de los conciertos de Mon Laferte en Estados Unidos. Mientras interpretaba una de sus canciones, la artista chilena fue alcanzada por un teléfono celular que alguien lanzó desde el público y que impactó directamente en su ojo izquierdo. Las imágenes del episodio comenzaron a circular en las redes sociales y generaron una fuerte repercusión.
El incidente tuvo lugar en el Pearl Concert Theater del Palms Casino Resort, en Las Vegas. La cantante estaba interpretando Amárrame cuando recibió el golpe y debió interrumpir momentáneamente su actuación.
La reacción de la intérprete fue inmediata: se llevó una mano al rostro y se dirigió hacia la parte posterior del escenario. Allí recibió asistencia de integrantes de su equipo, mientras los músicos seguían tocando la canción.
Según trascendió en medios de comunicación mexicanos, Laferte fue atendida por profesionales de la salud y luego volvió al escenario para completar el espectáculo. Por el momento, no se conocieron precisiones sobre la gravedad de una posible lesión como consecuencia del impacto.
Lo ocurrido provocó el enojo de los asistentes, que manifestaron su rechazo con abucheos y reclamaron que la persona que había arrojado el dispositivo fuera expulsada del lugar. En medio de la reacción del público, una mujer señalada como responsable del lanzamiento fue acompañada por personal de seguridad hasta la salida del teatro.
Mon Laferte sigue adelante con su Femme Fatale Tour 2026
A pesar del episodio, la artista continúa con su agenda internacional de presentaciones. Actualmente, Mon Laferte lleva adelante el Femme Fatale Tour 2026, una gira que incluye distintas ciudades de Estados Unidos y Canadá y que tiene como eje la presentación de su noveno disco de estudio, Femme Fatale.
El recorrido contempla un total de 28 fechas, en las que la cantante combina material de su último trabajo con algunos de los temas más reconocidos de su repertorio. Entre ellos se encuentran Tu falta de querer, Amárrame y Mi buen amor.
Con este espectáculo, la intérprete chilena atraviesa una nueva etapa de su carrera internacional, con una propuesta que reúne diferentes estilos musicales y una puesta en escena que acompaña sus presentaciones.
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