Golpearon a Mon Laferte en pleno show: le arrojaron un celular que impactó directo en su rostro

| Mon Laferte recibió un golpe en el rostro con un teléfono celular mientras se presentaba en el recinto Palms de Las Vegas. pic.twitter.com/tF0vEHzRYg — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 6, 2026

Mon Laferte sigue adelante con su Femme Fatale Tour 2026

A pesar del episodio, la artista continúa con su agenda internacional de presentaciones. Actualmente, Mon Laferte lleva adelante el Femme Fatale Tour 2026, una gira que incluye distintas ciudades de Estados Unidos y Canadá y que tiene como eje la presentación de su noveno disco de estudio, Femme Fatale.

El recorrido contempla un total de 28 fechas, en las que la cantante combina material de su último trabajo con algunos de los temas más reconocidos de su repertorio. Entre ellos se encuentran Tu falta de querer, Amárrame y Mi buen amor.

Con este espectáculo, la intérprete chilena atraviesa una nueva etapa de su carrera internacional, con una propuesta que reúne diferentes estilos musicales y una puesta en escena que acompaña sus presentaciones.