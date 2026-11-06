Quiénes son los invitados de Juana Viale para La Noche de Mirtha este sábado 7 de noviembre

Este sábado 7 de noviembre, a partir de las 21:30, Juana Viale volverá a recibir a destacadas figuras de distintos ámbitos en una nueva emisión de La Noche de Mirtha. En esta oportunidad, la mesa reunirá a referentes del periodismo, la literatura, el deporte y la medicina, con una agenda que promete conversaciones sobre actualidad y temas de interés general.