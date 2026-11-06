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Quiénes son los invitados de Juana Viale para La Noche de Mirtha este sábado 7 de noviembre

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Juana Viale seguirá al frente del programa mientras su abuela, Mirtha Legrand, se recupera de la internación.

Quiénes son los invitados de Juana Viale para La Noche de Mirtha este sábado 7 de noviembre

Este sábado 7 de noviembre, a partir de las 21:30, Juana Viale volverá a recibir a destacadas figuras de distintos ámbitos en una nueva emisión de La Noche de Mirtha. En esta oportunidad, la mesa reunirá a referentes del periodismo, la literatura, el deporte y la medicina, con una agenda que promete conversaciones sobre actualidad y temas de interés general.

Entre los invitados estará Marcelo Longobardi, uno de los periodistas más reconocidos del país, quien compartirá su mirada sobre el escenario político y social. También participará Jorge Fernández Díaz, periodista y escritor que actualmente está al frente de Pensándolo Bien, el ciclo radial que conduce por Radio Mitre.

La actualidad deportiva tendrá su espacio con la presencia de Jorge Brito, empresario y expresidente de River Plate. Su participación permitirá abordar el presente del fútbol argentino y la actualidad del club millonario.

Por último, se sumará Daniel López Rosetti, médico clínico y divulgador científico, reconocido por su labor de acercar conocimientos sobre salud, bienestar y ciencia al público general. De esta manera, Juana Viale encabezará una nueva edición del clásico programa de los sábados, con invitados de diferentes especialidades y una mesa que buscará combinar información, análisis y actualidad.

Juana Viale no conducirá Almorzando con Juana

Por otra parte, la conductora no estará al frente de Almorzando con Juana el domingo 8 de noviembre. La decisión de El Trece responde a que el canal continuará con la cobertura especial por la llegada del papa León XIV a la Argentina.

El Sumo Pontífice arribará al país el lunes 9 de noviembre. Por el momento, se encuentra en Uruguay, donde dio inicio a su gira sudamericana. En ese contexto, la señal televisiva priorizará la cobertura de uno de los acontecimientos religiosos e institucionales más importantes de los próximos días.

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