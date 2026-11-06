Quiénes son los invitados de Juana Viale para La Noche de Mirtha este sábado 7 de noviembre
Juana Viale seguirá al frente del programa mientras su abuela, Mirtha Legrand, se recupera de la internación.
Este sábado 7 de noviembre, a partir de las 21:30, Juana Viale volverá a recibir a destacadas figuras de distintos ámbitos en una nueva emisión de La Noche de Mirtha. En esta oportunidad, la mesa reunirá a referentes del periodismo, la literatura, el deporte y la medicina, con una agenda que promete conversaciones sobre actualidad y temas de interés general.
Entre los invitados estará Marcelo Longobardi, uno de los periodistas más reconocidos del país, quien compartirá su mirada sobre el escenario político y social. También participará Jorge Fernández Díaz, periodista y escritor que actualmente está al frente de Pensándolo Bien, el ciclo radial que conduce por Radio Mitre.
La actualidad deportiva tendrá su espacio con la presencia de Jorge Brito, empresario y expresidente de River Plate. Su participación permitirá abordar el presente del fútbol argentino y la actualidad del club millonario.
Por último, se sumará Daniel López Rosetti, médico clínico y divulgador científico, reconocido por su labor de acercar conocimientos sobre salud, bienestar y ciencia al público general. De esta manera, Juana Viale encabezará una nueva edición del clásico programa de los sábados, con invitados de diferentes especialidades y una mesa que buscará combinar información, análisis y actualidad.
Juana Viale no conducirá Almorzando con Juana
Por otra parte, la conductora no estará al frente de Almorzando con Juana el domingo 8 de noviembre. La decisión de El Trece responde a que el canal continuará con la cobertura especial por la llegada del papa León XIV a la Argentina.
El Sumo Pontífice arribará al país el lunes 9 de noviembre. Por el momento, se encuentra en Uruguay, donde dio inicio a su gira sudamericana. En ese contexto, la señal televisiva priorizará la cobertura de uno de los acontecimientos religiosos e institucionales más importantes de los próximos días.
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