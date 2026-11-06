Nuevo escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi: el video del futbolista hablando con la policía

En el fragmento difundido se escucha decir con firmeza al delantero: "Hay una orden del juez, que cuando la nena está conmigo es mi responsabilidad. Punto". La declaración desató diversas especulaciones en el panel del ciclo televisivo, ya que el video revela solo una parte de la conversación y, por el momento, no se ha precisado a qué medida judicial específica hacía referencia el deportista ni tampoco qué fue lo que derivó en semejante situación.