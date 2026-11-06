Nico Occhiato habló de su relación con Flor Jazmín Peña y recibió críticas: "Ya pasó el enamoramiento"

Otro de los aspectos que abordó fue la decisión de no vivir bajo el mismo techo. Según explicó, mantener espacios individuales es una elección que ambos comparten y que les permite llevar adelante la relación sin interpretar la independencia como una falta de amor.

"Nosotros no convivimos porque creemos que necesitamos nuestro espacio, y muchas veces si el otro no siente lo mismo es difícil de explicar. Cuando yo necesito mi espacio ella sabe lo que estoy sintiendo, y cuando es al revés lo mismo: yo no pienso que ella me quiere menos".

Frente a los rumores que circularon sobre una crisis sentimental, Occhiato también hizo referencia a una situación cotidiana que había contado y que generó interpretaciones entre sus seguidores.

"El otro día conté algo que para nosotros es normal y saltaron a decir que estamos separados. Conté que un día que no dormimos juntos. Salgo de la oficina, me quedo con ella toda la tarde y a la hora de la cena me vuelvo a mi casa. ¿Qué tiene de malo? Las redes sociales son así, pobre el que no pueda vivir una relación así de real", concluyó.

Las críticas que recibió Nico Occhiato por sus declaraciones sobre Flor Jazmín Peña

Las explicaciones del conductor generaron distintas reacciones entre los usuarios de las redes sociales. Algunos compararon sus dichos con su anterior relación con Flor Vigna y recordaron que, en aquella oportunidad, también hubo comentarios sobre un cambio en el vínculo.

"Así empezó con Flor Vigna después salió a decir que ya eran como hermanos", escribió una persona. Otro comentario apuntó directamente a la frase sobre el enamoramiento: "Mi marido llega a decir " se me pasó la etapa de enamoramiento" me divorcio".

También hubo quienes cuestionaron la exposición de la pareja y deslizaron que el vínculo podría estar relacionado con el interés del público. "Mientras sea negocio el shippeo, seguirán juntos. ¿No pasó algo parecido con Flor Vigna?", expresó otro usuario. En contraposición, alguien defendió una mirada diferente sobre las relaciones y sostuvo: "Para mí el enamoramiento dura siempre".