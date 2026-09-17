Quiénes son los nominados a los Latin Grammy 2026: fuerte presencia argentina en las principales categorías

Los candidatos fueron seleccionados en 60 categorías y corresponden a grabaciones publicadas durante el período de elegibilidad comprendido entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026. “Nos sentimos honrados de presentar a los nominados de este año para la 27.a Entrega Anual del Latin GRAMMY”, expresó Manuel Abud, CEO de La Academia Latina de la Grabación.