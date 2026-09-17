Quiénes son los nominados a los Latin Grammy 2026: fuerte presencia argentina en las principales categorías
La Academia Latina de la Grabación reveló los candidatos a los premios que se entregarán el 12 de noviembre en Las Vegas.
La Academia Latina de la Grabación anunció oficialmente a los nominados para la 27ª Entrega Anual del Latin Grammy, que se realizará el próximo 12 de noviembre de 2026 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.
La nueva edición tendrá una importante presencia argentina, con CA7RIEL & Paco Amoroso y Milo J compitiendo en algunas de las categorías más importantes de la ceremonia, junto a figuras internacionales como Karol G, Rosalía, Anitta, Jorge Drexler, Mon Laferte y Carín León.
Los candidatos fueron seleccionados en 60 categorías y corresponden a grabaciones publicadas durante el período de elegibilidad comprendido entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026. “Nos sentimos honrados de presentar a los nominados de este año para la 27.a Entrega Anual del Latin GRAMMY”, expresó Manuel Abud, CEO de La Academia Latina de la Grabación.
“Estos artistas reflejan la extraordinaria diversidad y constante evolución de la música latina, y nuestra Academia continúa evolucionando para responder a este dinámico panorama creativo. Nuestros miembros son el corazón del Proceso de Premiación, y su participación y experiencia garantizan que el Latin GRAMMY® siga siendo el referente de excelencia en la música latina”, agregó.
Todos los nominados a Grabación del Año
- “Ha ha” - CA7RIEL & Paco Amoroso
- “¿Cómo se ama?” - Jorge Drexler
- “Dime” - Silvana Estrada
- “O amor nos encontrou” - Loulu Gilberto
- “Coleccionando heridas” - Karol G & Marco Antonio Solís
- “Femme fatale” - Mon Laferte
- “Desde que te tengo” - Carín León
- “Niño” - Milo J
- “La perla” - Rosalía con Yahritza y Su Esencia
- “Alma” - Elena Rose
Todos los nominados a Álbum del Año
- EQUILIBRIVM - Anitta
- Free spirits - CA7RIEL & Paco Amoroso
- Taracá - Jorge Drexler
- Vendrán suaves lluvias - Silvana Estrada
- Tropicoqueta - Karol G
- Femme fatale - Mon Laferte
- Muda - Carín León
- La vida era más corta - Milo J
- ¿Dónde es el after? - Rawayana
- Lux (Complete Works) - Rosalía
Todos los nominados a Canción del Año
- “Coleccionando heridas” - Edgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz, Luis Miguel Gomez Castaño & Karol G, compositores (Karol G & Marco Antonio Solís)
- “¿Cómo se ama?” - Jorge Drexler & Diego López Crespo “Mauro”, compositores (Jorge Drexler)
- “Dime” - Silvana Estrada, compositora (Silvana Estrada)
- “Femme fatale” - Mon Laferte, compositora (Mon Laferte)
- “Hasta Jesús tuvo un mal día” - Rafa Arcaute, Renee Barri, CA7RIEL & Paco Amoroso, Vicente Jimenez “Vibarco”, Martin Kierszenbaum, John Ryan, Gordon Matthew Thomas Sumner & Federico Vindver, compositores (CA7RIEL & Paco Amoroso con Sting)
- “Humano” - Emmanuel Briceño, Juanes, Felipe Navia & Vivir Quintana, compositores (Juanes & Vivir Quintana)
- “La perla” - Noah Goldstein, David Rodríguez, Ryan Tedder, Rosalía & Dylan Wiggins, compositores (Rosalía con Yahritza y Su Esencia)
- “Mi gran amor” - Edgar Barrera, Becky G, Luis Miguel Gómez Castaño, Manuel Lorente, Daniel Rondón & Carlos Santana, compositores (Santana con Becky G)
- “Nilo” - Massimo Giovanardi & Zanna, compositores (Zanna)
- “Solifican12” - Santiago Alvarado, Milo J & Santiago Ruiz, compositores (Milo J)
Todos los nominados a Mejor Nuevo Artista
- Delilah
- FABIAN
- Loulu Gilberto
- Arath Herce
- Macario Martínez
- maye
- Sofia Monroy
- Kendall Peña
- Dora Sanches
- ARIA VEGA
- Zeca Veloso
Cuándo son los Latin Grammy 2026
La ronda final de votación que determinará a los ganadores comenzará el próximo 1 de octubre y estará abierta a todos los miembros votantes activos de La Academia Latina de la Grabación.
La ceremonia de la 27ª Entrega Anual del Latin Grammy se llevará a cabo el jueves 12 de noviembre de 2026 desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, con transmisión en vivo de Univision.
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