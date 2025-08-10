Graciela Alfano apuntó enfurecida contra Susana Giménez

El origen de este nuevo cruce se remonta al llamado "Tapadogate", en el que Graciela se desvinculó del conflicto. La exvedette argumentó que, a pesar de que el tapado no era de María Julia Oliván como ella había insinuado, esto no justifica los insultos que Susana propinó en su contra. "No mentí en nada. Esto no le da derecho a insultarme, denigrarme ni decirme cosas tremendas sin que yo la haya nombrado", aseguró. Alfano, además sostuvo que la actitud de la conductora fue un claro ejemplo de violencia verbal, manifestando: “Que el tapado sea de quien fuera, no me interesa. Somos dos personas discutiendo por una prenda. Eso no le da derecho a atacarme de esa manera”.