Graciela Alfano se bajó de La Peña de Morfi: qué pasó y quién la va a reemplazar este domingo en Telefe
La Peña de Morfi iba a tener a Graciela Alfano como invitada este domingo pero finalmente no irá al programa de Telefe.
Un clásico del domingo, La Peña de Morfi, se quedó sin una invitada especial porque Graciela Alfano decidió bajarse del programa de este domingo 10 de agosto de 2025 en la pantalla de Telefe.
La noticia la dio a conocer el periodista Juan Etchegoyen quien también confirmó quién será el reemplazante para la entrevista del programa que conducen Lizy Tagliani y Diego Leuco.
Graciela Alfano se bajó de La Peña de Morfi
"Suspendí La Peña de Morfi, no quiero comprometer a la gente de Telefe porque si contesto las barbaridades que dijo Susana se sienten mal", le escribió Graciela Alfano a Etchegoyen.
En lugar de Graciela Alfano estará como invitado el humorista y actor Dady Brieva.
Invitados del domingo 10 de agosto en Telefe
Este domingo 10 de agosto, a las 12 hs, regresa a la pantalla de Telefe una nueva emisión de "La Peña de Morfi", el clásico de los domingos que ya transita su décima temporada, con la conducción de Lizy Tagliani y Diego Leuco.
El programa ofrecerá un show imperdible a puro cuarteto de la mano de La Kónga. El folclore también tendrá su espacio con la presencia de Las Voces de Orán, directamente desde Salta.
Además, el público podrá disfrutar por primera vez de la presentación solista de Benja Torres, quien subirá al escenario para interpretar su álbum debut, "Espinas". En la clásica Pulpería del programa, el invitado especial será el humorista Dady Brieva.
La diversión estará garantizada con el equipo de "Fuera de Joda", el programa de las tardes de Streams Telefe, que se sumará al programa con Nacho Castañares, Tato Algorta, Luchi Patrone y Lean Saifir.
Como es habitual, el ciclo contará con la cocina de Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro, las noticias deportivas de Ariel Rodríguez, el humor de Pichu Straneo, Pachu Peña, Nazareno Mottola y Marcelo Ruiz Díaz, y la participación de Barby Franco en la Pulpería.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario