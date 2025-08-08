Graciela Alfano se bajó de La Peña de Morfi: qué pasó y quién la va a reemplazar este domingo en Telefe

El programa ofrecerá un show imperdible a puro cuarteto de la mano de La Kónga. El folclore también tendrá su espacio con la presencia de Las Voces de Orán, directamente desde Salta.

Además, el público podrá disfrutar por primera vez de la presentación solista de Benja Torres, quien subirá al escenario para interpretar su álbum debut, "Espinas". En la clásica Pulpería del programa, el invitado especial será el humorista Dady Brieva.

La diversión estará garantizada con el equipo de "Fuera de Joda", el programa de las tardes de Streams Telefe, que se sumará al programa con Nacho Castañares, Tato Algorta, Luchi Patrone y Lean Saifir.

Como es habitual, el ciclo contará con la cocina de Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro, las noticias deportivas de Ariel Rodríguez, el humor de Pichu Straneo, Pachu Peña, Nazareno Mottola y Marcelo Ruiz Díaz, y la participación de Barby Franco en la Pulpería.