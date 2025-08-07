Fuerte: Mirtha Legrand tomó partido en la pelea entre Graciela Alfano y Susana Giménez
La histórica conductora se refirió al escándalo por el "tapadogate" y dejó en claro su postura con una frase tajante.
El conflicto entre Graciela Alfano y Susana Giménez volvió a estar en boca de todos tras el regreso del llamado “tapadogate”, una vieja polémica que gira en torno a un lujoso abrigo que habría sido prestado a María Julia Alsogaray. El tema fue reflotado en los medios y generó revuelo entre las divas, al punto de que Mirtha Legrand decidió pronunciarse y marcar su postura.
En diálogo con la prensa durante un evento al que asistió el miércoles por la noche, la Chiqui no esquivó las preguntas sobre el cruce entre sus colegas y respondió con contundencia. Consultada por un cronista sobre su opinión frente al enfrentamiento, lanzó con una sonrisa: “Hace tiempo que están con esto”, dando a entender que no es una novedad.
Sin embargo, lo más llamativo fue su definición al ser interrogada sobre la posibilidad de tener a Alfano en su icónica mesa de almuerzos. Frente a esa posibilidad, Mirtha fue clara: “No, por ahora no, porque yo soy muy amiga de Susana y va a hablar en contra de ella y no me gusta”, expresó sin vueltas, dejando en evidencia su cercanía con la diva de los teléfonos.
El escándalo del "tapadogate" se originó décadas atrás, pero volvió a cobrar relevancia recientemente, luego de que Graciela Alfano volviera a hacer declaraciones sobre el tema en entrevistas y redes sociales. La disputa gira en torno a un valioso tapado que habría circulado entre figuras del ambiente y que estaría vinculado a María Julia Alsogaray, ex funcionaria menemista y figura polémica de los años '90.
La Noche de Mirtha Legrand: invitados confirmados para el sábado 9 de agosto en El Trece
Uno de los grandes protagonistas de la velada será Martín Bossi, actor, humorista e imitador, quien atraviesa una exitosa temporada teatral y es considerado uno de los artistas más talentosos de su generación. Su presencia asegura risas y momentos descontracturados, además de su aguda mirada sobre el mundo del espectáculo.
También dirá presente Laurita Fernández, actriz, bailarina y conductora, que actualmente se luce en teatro y televisión. Reconocida por su versatilidad y carisma, Laurita compartirá detalles de sus proyectos profesionales y su vida personal.
La música llegará de la mano de Lucía y Joaquín Galán, más conocidos como Pimpinela, el icónico dúo de hermanos que marcó a varias generaciones con sus canciones de amor y desencuentro. En medio de los preparativos para su próxima gira por España, los artistas compartirán recuerdos y reflexiones sobre su extensa trayectoria y el vínculo que los une.
Completará la mesa Eugenia Tobal, actriz de amplia trayectoria en televisión, cine y teatro. Además de su carrera, Eugenia es una amiga cercana de los Galán y fue la protagonista del último videoclip de Pimpinela, lo que promete una charla íntima y cargada de emociones.
