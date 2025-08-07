Fuerte: Mirtha Legrand tomó partido en la pelea entre Graciela Alfano y Susana Giménez

La Noche de Mirtha Legrand: invitados confirmados para el sábado 9 de agosto en El Trece

Uno de los grandes protagonistas de la velada será Martín Bossi, actor, humorista e imitador, quien atraviesa una exitosa temporada teatral y es considerado uno de los artistas más talentosos de su generación. Su presencia asegura risas y momentos descontracturados, además de su aguda mirada sobre el mundo del espectáculo.

También dirá presente Laurita Fernández, actriz, bailarina y conductora, que actualmente se luce en teatro y televisión. Reconocida por su versatilidad y carisma, Laurita compartirá detalles de sus proyectos profesionales y su vida personal.

La música llegará de la mano de Lucía y Joaquín Galán, más conocidos como Pimpinela, el icónico dúo de hermanos que marcó a varias generaciones con sus canciones de amor y desencuentro. En medio de los preparativos para su próxima gira por España, los artistas compartirán recuerdos y reflexiones sobre su extensa trayectoria y el vínculo que los une.

Completará la mesa Eugenia Tobal, actriz de amplia trayectoria en televisión, cine y teatro. Además de su carrera, Eugenia es una amiga cercana de los Galán y fue la protagonista del último videoclip de Pimpinela, lo que promete una charla íntima y cargada de emociones.