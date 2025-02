Graciela Alfano estaría saliendo con el DJ Fer Palacio, según LAM: el video

"¿No es un videoclip, no?", preguntó el conductor. "Cuando le pregunté a la persona que me mandó esto, me dijeron que entraron juntos a un lugar y permanecieron juntos", explicó Pepe.

A su turno, una de las "angelitas" destacó a la diva de 72 años como una mujer con mucho levante. "Yo estuve en un evento con ella y todo el mundo se le tiraba", dijo.

Fer Palacio, próximo a cumplir 35 años, es un popular DJ y productor musical. Supo ser viral tiempo atrás cuando tocó en la previa de Argentina vs Panamá, en el primer amistoso tras la obtención del Mundial de Qatar 2022.

Quién es Fer Palacio

Aunque se hizo reconocido por tocar en boliches, festivales y estadios, en donde convoca a miles de jóvenes, el reconocido DJ comenzó trabajando como maquinista del tren Sarmiento.

Debido a que esta era la profesión de su padre, "Ferpa" tuvo sus inicios en el ámbito laboral como empleado de la formación y entrar le fue complicado ya que reprobó cuatro veces el psicotécnico, según le contó a Clarín. Sin embargo, su verdadera pasión venía por otro lado.

Tras un paso por la carrera de Ingeniería, decidió ir detrás de lo que le gustaba y una noche del 2017 ideó con sus amigos abrir un bar. Ese sería el escenario ideal para probarse como DJ.

Graciela Alfano, al borde de la censusar en Instagram

Graciela Alfano disfruta de su soltería en Punta del Este. En esta oportunidad, la actriz encendió las redes al compartir un video en el que aparece completamente desnuda mientras el agua de la ducha recorre su cuerpo.

“Hoy quise compartir con ustedes este momento único después de entrenar, donde me sentí una sirena regresando a su medio, el agua, y disfrutando”, escribió en una publicación de Instagram que rápidamente se llenó de likes y comentarios.

