Graciela Alfano a Gran Hermano: "Entro a divertirme, a hacer show y rating"
Ante una posible salida de Andrea del Boca de la casa más famosa, el nombre de la vedette empezó a sonar como posible reemplazo.
La posible salida de Andrea del Boca por cuestiones de salud generó movimiento dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada y encendió las versiones sobre quién podría sumarse al reality para ocupar ese lugar. En medio de ese escenario, el nombre de Graciela Alfano cobró fuerza y fue la propia vedette quien reconoció que mantiene conversaciones con la producción, dejando en claro que la idea la entusiasma y que ya piensa en lo que podría aportar al juego.
En una charla con Intrusos, Alfano se mostró relajada y con ganas de sumarse al formato: “Y yo soy creativa. Yo no sé si van a aguantar eso. Lo que puedo decir es que ahí está la opción. Yo por supuesto, mi cabeza no para porque… Yo le digo a mi representante que empiece a negociar, es porque ya tengo ideas, me divierte. Yo entro en un lugar, entro a divertirme, a hacer lo que yo sé hacer, que es show y rating”.
Lejos de esquivar sus propias contradicciones, también recordó lo que opinaba tiempo atrás sobre el programa y lo tomó con humor: “Yo hace muy poco dije que una estrella jamás puede entrar a Gran Hermano porque no muestran su intimidad. Pero viste, yo soy como Groucho Marx, si no le gustan mis convicciones, tengo otras”.
Además, se refirió a otras propuestas laborales que recibió recientemente y dejó en claro cuál es su sello en la televisión: “Agradezco muchísimo el ofrecimiento. Me divirtió mucho lo que dijeron los chicos, que yo me meto el gorro y hago el show. Yo hago el show. Hay que entender que primero está el show, la televisión es show. Estoy que ardo este año”.
Por último, habló de su presente y de cómo vive la exposición mediática, reafirmando su vigencia: “Me hice tendencia de nuevo, nuevamente. Y en esto me expongo, la verdad, no me importa, estoy más allá del bien y del mal. Tengo una mente muy abierta, muy actualizada. Tengo un hardware de 73, pero una actualización del día de ayer. Y hay que poder hablarle ahí dentro de Gran Hermano”.
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