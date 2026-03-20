Graciela Alfano a Gran Hermano: "Entro a divertirme, a hacer show y rating"

En una charla con Intrusos, Alfano se mostró relajada y con ganas de sumarse al formato: “Y yo soy creativa. Yo no sé si van a aguantar eso. Lo que puedo decir es que ahí está la opción. Yo por supuesto, mi cabeza no para porque… Yo le digo a mi representante que empiece a negociar, es porque ya tengo ideas, me divierte. Yo entro en un lugar, entro a divertirme, a hacer lo que yo sé hacer, que es show y rating”.