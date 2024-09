Gran Hermano 2024: Santiago del Moro reveló detalles y una importante novedad

Incluso, podría replicarse lo sucedido en Gran Hermano Chile donde instalaron un sótano con condiciones precarias. A su vez, del Moro no quiso entrar en detalles sobre la duración de esta edición. No obstante, comentó que las transmisiones en vivo serán de lunes a jueves, mientras que los domingos se llevarán a cabo las galas eliminatorias, algo que no cambia.

casa de cristal gran hermano chile.jpg

La gran novedad será la "casa de cristal", que estará ubicada en un centro comercial. "La gente podrá conocer a algunos participantes y elegir quiénes entrarán al reality", explicó el conductor. Este espacio estará disponible para el público en el shopping, pero no será transmitido en vivo por televisión. Costa, quien acompañaba la charla, describió el espacio como un iglú de cristal, lo que fue confirmado por del Moro.

De que se trata el sótano de Gran Hermano

En Gran Hermano Chile se decidió disponer de "un nuevo lugar", "donde el equipo perdedor, deberá vivir en las peores condiciones posibles". Esto hace referencia a una especie de sótano que estará a la espera del resultado de un duelo que se llevara a cabo por equipos. Allí cuentan con un baño y camas con colchones pocos confortables, además de la suciedad que habría por todos los espacios, según las imágenes que compartieron.

Los participantes han llegado a renunciar en masa por las terribles condiciones en las que se viven en dicho sótano.

sotano gran hermano.jpg