Gran Hermano 2025: Giuliano contó un importante secreto de Ulises

“Ulises agarró Gran Hermano y dijo: ‘yo voy a mostrar lo que soy realmente’. No sé si en su pueblo mucha gente sabe de su elección”, expresó ante las cámaras.

Y, siguió: “Yo le presté la maquinita para cortar el pelo. Se cortó el pelo del pecho y me dice: ‘no hay vuelta atrás después de esto’. El loco está con un revuelo de emociones”.

Acto seguido, Chiara se sumó a lo que dijo Giuliano y coincidió en lo que planteó. "Cuando le preguntaron quién le gustaba, me nombró a mí. Me nombró a mí porque yo ya sé que no… y que era toda una pantalla porque no quería decir la verdad”, acotó.

“Yo creo que está usando la casa para destaparse”, advirtió Giuliano. “Cuando baile, se desata. Es lo que él quiere ser… yo lo trato de ayudar”, sentenció Chiara.

HABLAN DE LA SEXUALIDAD DE ULISES

claudio: “por eso ahora usa esa ropa”

giuliano: “no hay vuelta atrás eh, esta en una revolución”

chiara: “un día quiso decir que gustaba de mí y me di cuenta que no” #GranHermano pic.twitter.com/Xyb1pLZMw1 — (@imaginettpd) December 21, 2024

Gran Hermano: el desgarrador momento en que Luz Tito confesó haber sido abusada sexualmente

Luz Tito es una de las nuevas participantes de la casa de Gran Hermano y una las figuras más polémicas en el reality. Hace algunas horas, la joven de 21 años se animó a abrir su corazón y contó que fue abusada sexualmente.

Todos los hermanitos se pusieron en ronda en el patio durante este viernes y se consultaron qué harían una vez que abandonen la casa. Ante esta premisa, Luz fue la primera que tomó la palabra y expresó: “Me gustaría que se me abran puertas para el modelaje, que siempre en mi familia me tiraban como comentarios y yo lo veía tan lejos. Hoy en día estoy acá, que sé que es una puerta enorme”.

“Quiero apuntar a ayudar a los niños, a las fundaciones. Me gusta mucho ayudar. Siempre que pude, desde chiquita, me iba a cuidar a abuelos o a bebés. También me gustaría ayudar mucho a las mujeres, a un refugio para mujeres”, continuó explayándose.

A esta altura de la charla, la jujeña tuvo que contenerse de llorar para poder continuar con sus palabras: “Viví muchas cosas fuertes, con mis pocos años que tengo. En un momento abusaron de mí sexualmente y cuando no sabía a dónde ir, me hubiera gustado mucho tener como un lugar o apoyo y todas esas cosas”.

“Apuntaría ahí, no por mí, sino por las mujeres también que callan. Sobre todo acá en Argentina que todo queda ahí, en la nada”, finalizó Luz.