Explotó todo en Gran Hermano: Laura Ubfal acusó a Eliana Guercio de ser "gordofóbica"
La tensión entre Laura Ubfal y Eliana Guercio volvió a crecer tras su cruce en Gran Hermano por una acusación de gordofobia que desató una fuerte polémica.
La relación entre Laura Ubfal y Eliana Guercio sumó un nuevo capítulo de tensión a poco de terminar Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). Las panelistas, que ya habían protagonizado diferencias a lo largo del ciclo, tuvieron esta vez un fuerte enfrentamiento que comenzó al aire y luego continuó en otros programas.
El conflicto se desató durante uno de los debates sobre lo que ocurría dentro de la casa. En medio de un intercambio, Ubfal sorprendió al acusar directamente a su compañera de haber tenido actitudes gordofóbicas. "Mirá, no me hagas hablar, Guercio, gordofóbica, lo mostraste desde el primer día", lanzó la periodista.
La acusación no pasó inadvertida y Guercio reaccionó inmediatamente, advirtiéndole que tendría que responder por sus palabras. "Laurita, ahora sí te vas a tener que hacer cargo de lo que decís; me venías provocando mucho, ahora lo vas a tener", contestó.
La discusión no terminó en el estudio de Gran Hermano. Más tarde, Eliana habló en SQP (América TV) y dio su versión sobre el episodio. Allí explicó qué había querido decir con una comparación que involucraba a Ubfal y Yipio, y negó que estuviera relacionada con sus cuerpos.
"Era obvio que la comparación que le hago de Yipio no fue por eso. Estábamos hablando de que Yipio no quería conciliar con Sol, y Charlotte sí. Entonces, al no querer conciliar conmigo, dije: 'Es igual a Yipio'. Ella asume que yo dije que porque son dos gordas. Qué fácil era", sostuvo durante su conversación con Yanina Latorre.
Mala onda en Gran Hermano: Laura Ubfal explicó por qué acusó a Eliana Guercio
Luego de la respuesta de Guercio, Laura Ubfal decidió profundizar sobre las razones de su acusación durante su participación en LAM (América TV). Allí repasó distintos episodios que, según su mirada, permiten entender las diferencias que mantiene con su compañera.
"Los que estamos en el debate y el día a día tenemos la mirada sobre la gente. Defiende a una jugadora que le dice a Yipio: 'Olorosa, tenés olor a pescado'. Para ella es una buena persona", expresó.
En ese contexto, Ubfal recordó una situación ocurrida fuera del aire con Campanita, recientemente eliminada de Gran Hermano, y cuestionó un comentario que Guercio habría realizado sobre su físico.
"El día que le dije que es una envidiosa, estaba Campanita y, fuera de aire, le dice: 'Ay, si algo envidio tuyo es tu cuerpo'. Una chica como Campanita, que recién salía. Anoche, en una gala festiva, estaban haciendo los castings, irrumpió poniéndose a criticar, se peleó con un pibe de 27 años y terminó diciéndole 'fanlista'", relató la periodista.
Finalmente, Laura explicó qué fue lo que interpretó durante el intercambio que terminó desatando el enfrentamiento. Según señaló, las dificultades para escuchar con claridad dentro del estudio hicieron que entendiera que Guercio la estaba comparando directamente con Yipio. "El estudio de Gran Hermano, no se escucha nada. Yo escucho que me compara con Yipio, eso fue lo que escucho. Es la mirada y por eso le dije lo que le dije", indicó.
De esta manera, el cruce que comenzó durante el debate de Gran Hermano Generación Dorada trascendió el programa y profundizó una enemistad que ambas ya habían dejado en evidencia en distintas oportunidades.
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