Explotó todo en Gran Hermano: Laura Ubfal acusó a Eliana Guercio de ser "gordofóbica"

View this post on Instagram

Mala onda en Gran Hermano: Laura Ubfal explicó por qué acusó a Eliana Guercio

Luego de la respuesta de Guercio, Laura Ubfal decidió profundizar sobre las razones de su acusación durante su participación en LAM (América TV). Allí repasó distintos episodios que, según su mirada, permiten entender las diferencias que mantiene con su compañera.

"Los que estamos en el debate y el día a día tenemos la mirada sobre la gente. Defiende a una jugadora que le dice a Yipio: 'Olorosa, tenés olor a pescado'. Para ella es una buena persona", expresó.

En ese contexto, Ubfal recordó una situación ocurrida fuera del aire con Campanita, recientemente eliminada de Gran Hermano, y cuestionó un comentario que Guercio habría realizado sobre su físico.

View this post on Instagram

"El día que le dije que es una envidiosa, estaba Campanita y, fuera de aire, le dice: 'Ay, si algo envidio tuyo es tu cuerpo'. Una chica como Campanita, que recién salía. Anoche, en una gala festiva, estaban haciendo los castings, irrumpió poniéndose a criticar, se peleó con un pibe de 27 años y terminó diciéndole 'fanlista'", relató la periodista.

Finalmente, Laura explicó qué fue lo que interpretó durante el intercambio que terminó desatando el enfrentamiento. Según señaló, las dificultades para escuchar con claridad dentro del estudio hicieron que entendiera que Guercio la estaba comparando directamente con Yipio. "El estudio de Gran Hermano, no se escucha nada. Yo escucho que me compara con Yipio, eso fue lo que escucho. Es la mirada y por eso le dije lo que le dije", indicó.

De esta manera, el cruce que comenzó durante el debate de Gran Hermano Generación Dorada trascendió el programa y profundizó una enemistad que ambas ya habían dejado en evidencia en distintas oportunidades.