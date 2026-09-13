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Telefe destacó en vivo a minutouno.com por su cobertura de Gran Hermano Generación Dorada

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Santiago del Moro ingresó a la casa más famosa del país y destacó el impacto periodístico del portal de noticias en el desarrollo mediático del reality.

Telefe destacó en vivo a minutouno.com por su cobertura de Gran Hermano Generación Dorada

Telefe destacó en vivo a minutouno.com por su cobertura de Gran Hermano Generación Dorada

La temperatura del prime time televisivo alcanzó niveles máximos en la noche de este domingo con una nueva y decisiva emisión de Gran Hermano Generación Dorada por la pantalla de Telefe, con la presencia de minutouno.com como uno de los medios destacados por su cobertura del reality.

En la antesala de la definición que mantiene en vilo a los seguidores del programa, el conductor Santiago del Moro protagonizó un ingreso sorpresa a la casa para dialogar mano a mano con las tres finalistas que continúan en carrera por el gran premio: Pincoya, Sol Abraham y Charlotte Caniggia.

Durante la transmisión, el ciclo dispuso un segmento especial dedicado a repasar la repercusión y el impacto del reality show en los medios de comunicación y las plataformas digitales.

En ese marco de análisis sobre la cobertura periodística, la producción del programa eligió destacar en dos ocasiones notas exclusivas publicadas por minutouno.com acerca de los momentos más salientes del certamen.

Telefe destacó en vivo la cobertura que hizo minutouno.com de Gran Hermano Generación Dorada

Telefe destacó en vivo la cobertura que hizo minutouno.com de Gran Hermano Generación Dorada

Las notas de minutouno.com destacadas por la producción de Gran Hermano Generación Dorada

El repaso en vivo puso en pantalla los trabajos editoriales del portal que captaron la atención del público y de la propia producción del programa:

De este modo, la cobertura periodística de minutouno.com se metió de lleno en la casa más famosa del país, consolidándose como una de las fuentes de referencia obligada en el seguimiento cotidiano del fenómeno televisivo del año.

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