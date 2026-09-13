Qué pasa hoy domingo con la final de Gran Hermano Generación Dorada

En el caso de Yipio, abandonó temporalmente el reality por un pedido de su familia debido a que su madre atravesaba un problema de salud. Una vez recuperada, la producción autorizó su regreso al juego. Charlotte Caniggia, por su parte, ingresó con el recambio de participantes cuando la competencia ya llevaba varios meses.

De esta manera, las tres finalistas tuvieron acceso, en diferentes circunstancias, a información del exterior que pudo haber influido en sus respectivas estrategias dentro de la casa. En cambio, Luana, cuarta, y La Zilli, quinta, fueron las únicas de las cinco que permanecieron desde el comienzo hasta su salida.

La primera definición de la semana llegará este lunes, cuando se conozca quién ocupará el tercer puesto del reality. Será la participante que obtenga la menor cantidad de votos positivos del público entre las tres finalistas.

El martes habrá una gala especial para las dos participantes que continúen en carrera, mientras que el miércoles llegará la noche más esperada: se conocerá finalmente a la ganadora de Gran Hermano Generación Dorada, quien tendrá además la responsabilidad de apagar la luz de la casa después de casi siete meses.

El cierre de temporada continuará el jueves, con una celebración especial en el estudio de Telefe que reunirá a las finalistas, los exparticipantes y los panelistas para despedir una edición que tuvo una duración excepcional.