Qué pasa hoy domingo con la final de Gran Hermano Generación Dorada
La casa entra en sus últimos días y la definición ya tiene fecha, pero antes de conocer el desenlace todavía quedan varias sorpresas por descubrir.
Después de casi siete meses de aislamiento, Gran Hermano Generación Dorada comienza este domingo su última semana. La edición que arrancó el 23 de febrero entra en su etapa decisiva con Sol, Yipio y Charlotte Caniggia como las tres finalistas que todavía permanecen en competencia.
La definición, sin embargo, no será de una sola noche. Telefe preparó un cierre escalonado que comenzará este domingo 13 de septiembre y se extenderá hasta el miércoles, cuando finalmente se conozca quién se consagrará como la ganadora de esta temporada.
Este domingo, Santiago del Moro ingresará nuevamente a la casa para encontrarse con las finalistas, como ocurre habitualmente en el tramo final del reality. El conductor comenzará a anticiparles cómo será su regreso al mundo exterior y qué las espera una vez que termine definitivamente el aislamiento.
Además, se abrirá la valija secreta que Tato Algorta, último ganador de Gran Hermano, llevó a la casa días atrás. El contenido de ese equipaje es uno de los grandes misterios que todavía quedan por develar en esta recta final.
Cómo será la definición de Gran Hermano
La particularidad de esta final es que las tres participantes que llegaron al podio tuvieron, en distintos momentos, contacto con el afuera. Sol fue expulsada de la casa y posteriormente perdonada por Gran Hermano para volver a ingresar, además de haber participado del intercambio con la edición de México.
En el caso de Yipio, abandonó temporalmente el reality por un pedido de su familia debido a que su madre atravesaba un problema de salud. Una vez recuperada, la producción autorizó su regreso al juego. Charlotte Caniggia, por su parte, ingresó con el recambio de participantes cuando la competencia ya llevaba varios meses.
De esta manera, las tres finalistas tuvieron acceso, en diferentes circunstancias, a información del exterior que pudo haber influido en sus respectivas estrategias dentro de la casa. En cambio, Luana, cuarta, y La Zilli, quinta, fueron las únicas de las cinco que permanecieron desde el comienzo hasta su salida.
La primera definición de la semana llegará este lunes, cuando se conozca quién ocupará el tercer puesto del reality. Será la participante que obtenga la menor cantidad de votos positivos del público entre las tres finalistas.
El martes habrá una gala especial para las dos participantes que continúen en carrera, mientras que el miércoles llegará la noche más esperada: se conocerá finalmente a la ganadora de Gran Hermano Generación Dorada, quien tendrá además la responsabilidad de apagar la luz de la casa después de casi siete meses.
El cierre de temporada continuará el jueves, con una celebración especial en el estudio de Telefe que reunirá a las finalistas, los exparticipantes y los panelistas para despedir una edición que tuvo una duración excepcional.
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