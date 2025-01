Gran Hermano: así fue el emotivo "Congelados" de Brian

Las reglas son claras: ningún participante puede moverse. Sin embargo, Brian no pudo contenerse y no solo se largó a llorar, sino que se movió y habló con su pareja.

Congelados para Brian: Su mujer le propuso casamiento en vivo

Mirá #GranHermano

“Estás hermosa, estás muy linda”, fue lo primero que le dijo el jugador, entre lágrimas. Inmediatamente, su pareja respondió: “No te muevas por favor. Estamos bien nosotros. Te amo. ¿Hace cuantos años que nos queremos casar? ¿Por qué no pedírtelo yo?“.

Como Brian no paraba de moverse, ella volvió a insistir: “Por favor te lo pido, no te muevas. Hacelo por nosotros”. Ante esto, él expresó: “No puedo, amor. No puedo. Te amo, te amo”.

La dura sanción de Gran Hermano a Brian

Después de este emotivo momento, Gran Hermano habló y comunicó la severa sanción que pensó para Brian por haberse movido durante su Congelados. “Entiendo tus sentimientos pero voy a sancionarte”, comunicó el Big ante toda la casa, que escuchaba atento lo que hablaba el dueño del juego.

“Te quito el derecho de jugar mañana por la prueba del liderazgo. Y en caso de que sigas en la casa por esta semana, estarás permanentemente nominado hasta que finalice tu participación en la casa de Gran Hermano”.

Esto, sin dudas, tomó por sorpresa a todos los participantes, que no podían creer lo que estaban escuchando. Sin embargo, Brian aceptó su castigo y pidió disculpas por su actitud. Aunque dejó en claro que no se arrepiente de nada porque fue uno de los mejores momentos de su vida.

La casa se descongeló y fue a abrazar a Brian para consolarlo

Mirá #GranHermano