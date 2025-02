Gran Hermano: Chiara confrontó a Jenifer y a Ulises, y se dijeron de todo

Ulises, arrancó diciendo "¿Tomamos unos mates?, a lo que Chiara con el termo debajo del brazo contestó sin ningún tipo de reparo "ni en pedo, que mate ni mate"

A lo que e hermanito, manifestó, "Voy a aclarar una cosa adelante de la casa, por si acaso alguien quiera llevar o traer información mala o buena, mis dos hermanas se llaman Jeni y Chiara", a lo que la última lo interrumpió y lanzó: "La casa no tiene que decir nada porque no hay topo, los que tienen que dejar de hablar son ustedes y si tienen algo para decir, me lo dicen en la cara".

Y continuó: "Yo a vos no te critico, ni tampoco a vos, entonces me lo dicen en la cara", de inmediato, Jeni la quiso pisar mientras hablaba diciéndole: "No me apuntes, no me grites". "Habla de frente" manifestó Mancuso, y Lauria, lanzó: "Yo lo que tenía que decir lo dije", y fue en ese momento cuando Ulises metió el bocadillo de "esto es lo que quiere la casa", lo que desencadeno que las hermanitas elevaran su tono de voz, tratándose de cobra y yarará, y de que no hay ningún topo para buscar, ya que son ellos mismos.