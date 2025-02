Gran Hermano: Claudio se enojó con sus compañeros en vivo y decidió bajarse de un desafío

Es que los nervios y los comentarios de algunos jugadores pusieron nervioso a Papucho, él se confundió, se enojó con sus compañeros y decidió bajarse de la prueba.

"Me pusieron de mal humor, no me cabe esto", se quejó el jugador luego de escuchar que algunos habían tildado a la performance de "bizarra". "Todo bien, ustedes estuvieron afuera, estuvimos ensayando, y ustedes dijeron 'van a ver lo que van a ver'", siguió enfurecido.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/GranHermanoAr/status/1886227471613452361?t=be5JhW4-pe2mzWvZhWYvCQ&s=19&partner=&hide_thread=false Claudio se confundió y se enojó con sus compañeros



Mirá #GranHermano en https://t.co/Ppl6ji3rma y espiá la casa GRATIS las 24 horas por @DIRECTVLA @DGO_Latam pic.twitter.com/berjgWfTK3 — Gran Hermano (@GranHermanoAr) February 3, 2025

"Listo, yo me bajo, háganlo ustedes", remarcó Claudio. "No lo voy a hacer, porque ya estoy torcido. No hay manera que dé vuelta esto", les dijo a sus compañeros mientras ellos le insistían que cantara.

"Yo tengo la cabeza doblada, yo no canto. No voy a cantar", repitió irritado. "¿No podés reeplanteártelo? Es por la película", le dijo Brian Alberto. "Lo van a hacer ustedes", sostuvo convencido.

Ante su negativa, el resto de la casa cumplió con la actividad y Santiago del Moro usó sus redes sociales para someter a votación al público que estaba siguiendo el programa.

Después de conocer que Sofía es la nueva eliminada, el conductor del reality volvió a la casa para anunciar el resultado: 56% de la gente votó a favor, mientras que el 44% se manifestó negativamente. De esta manera, los participantes verán una película esta noche y se mostraron muy felices por haber conseguido el objetivo.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/GranHermanoAr/status/1886227520636481655?t=5pw_OLIkruYRpem1iH3jXA&s=19&partner=&hide_thread=false "Yo no lo hago" ¿Claudio se baja del desafío?



Mirá #GranHermano en https://t.co/Ppl6ji3rma y espiá la casa GRATIS las 24 horas por @DIRECTVLA @DGO_Latam pic.twitter.com/3odwYauwF3 — Gran Hermano (@GranHermanoAr) February 3, 2025