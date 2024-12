Gran Hermano: el desgarrador momento en que Luz Tito confesó haber sido abusada sexualmente

“Quiero apuntar a ayudar a los niños, a las fundaciones. Me gusta mucho ayudar. Siempre que pude, desde chiquita, me iba a cuidar a abuelos o a bebés. También me gustaría ayudar mucho a las mujeres, a un refugio para mujeres”, continuó explayándose.

A esta altura de la charla, la jujeña tuvo que contenerse de llorar para poder continuar con sus palabras: “Viví muchas cosas fuertes, con mis pocos años que tengo. En un momento abusaron de mí sexualmente y cuando no sabía a dónde ir, me hubiera gustado mucho tener como un lugar o apoyo y todas esas cosas”.

“Apuntaría ahí, no por mí, sino por las mujeres también que callan. Sobre todo acá en Argentina que todo queda ahí, en la nada”, finalizó Luz.

Cómo reaccionaron en las redes sociales tras la confesión de Luz

Luego de que la joven de 21 años revelara una parte muy delicada de su vida privada en la casa de Gran Hermano, las redes sociales no tardaron en reaccionar. A través de X, muchas mujeres salieron a darle apoyo moral, asegurando que fue muy cuestionada por las otras participantes.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Natynatashaaaa/status/1869984573184209040&partner=&hide_thread=false Pobre Luz . La única que la trataba bien era Luciana y Tato , después todas las mujeres la discriminaban hablando mal de ella por su comportamiento , decian que le fallaba la cabeza y mas cosas feas. Y Luz se comportaba asi porque fue abusada. pobre. #GranHermano pic.twitter.com/0F2alH1OcT — NATY (@Natynatashaaaa) December 20, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/luztitofs_/status/1869997540646551930&partner=&hide_thread=false "GUERRERAS" SI SON LAS VERDADERAS GUERRERAS, TENES QUE TENER LA VALENTÍA Y LA FUERZA PARA CONTAR HISTORIAS ASI DE FUERTE COMO POR LAS QUE PASARON LAS DOS. #GranHermano2025 #Luz #Luciana pic.twitter.com/qFSayV9uQM — — ; Lüz Tito Fans (@luztitofs_) December 20, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/gualtieri_juan/status/1870093533635330334&partner=&hide_thread=false LUZ CONMUEVE A LA CASA CONTANDO SU DURA HISTORIA DE ABUSO..#GranHermanoAr

pic.twitter.com/PvugzNSRCg — Juan Gualtieri (@gualtieri_juan) December 20, 2024