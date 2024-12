Gran Hermano: el fuerte cruce entre Ulises y Santiago en plena gala de eliminación

“Por si acaso que me fuera, quiero decir lo que todo el mundo sabe: esta casa tiene personas que son evidentemente buena gente, y otras personas que no se mueven con los valores con los que yo me crie en el interior”, dijo Ulises.

Qué pasó entre Ulises y Santiago en plena gala de eliminación de Gran Hermano

ulises santiago GH

El mensaje, cargado de indirectas, continuó: “Algunos vamos de frente y otros van de atrás. Que esté yo en esta casa o no, yo ya dejé a través de mi actitud en claro quiénes van de frente y quiénes van de espaldas. Eso a mí me deja muy tranquilo”.

Cuando terminó del Moro dijo si alguien quería responder. Tato tomó la posta y expresó: “Está diciendo que va de frente, pero no está diciendo de quién, entonces no sé si esto es ir de frente. De frente es mirando a los ojos y decírselo”. Ulises le respondió: “Delante de 23 personas, no tengo que hablar con ninguno”.

Del Moro intervino con un discurso para todos los participantes: “Chicos, cada uno juega como quiere. Gran Hermano todo lo ve, escucha. El público todo lo ve y premia o castiga con su voto. No es un certamen de valores, no están ahí para ser ejemplo de nada”.

“Es muy difícil mentir lo que uno es dentro de la casa porque uno está bajo el ojo de la cámara todo el día”, siguió del Moro y dijo: “Hay más de 100 cámaras y es muy difícil escaparse, muy difícil fingir eso”.

“Ustedes saben dónde se meten y que están expuestos a una lupa, a un ojo”, insistió el conductor y añadió: “Cada uno elige el juego que quiere mostrar. Acá hubo jugadores que jugaron un juego de estrategia, hubo quienes jugaron siendo como eran. La gente va sacando a quien considera, de acuerdo a la placa que arman ustedes mismos”.