Positivo y negativo: cómo se vota ahora a los nominados de Gran Hermano Generación Dorada

Luego, este jueves los 3 más votados bajarán de placa, y quienes queden, pasan a placa negativa. Así, desde el jueves hasta el lunes de eliminación, los televidentes deberán votar a quienes quieran que dejen el reality.

Las primeras 24 horas: voto positivo

Desde el jueves: voto negativo

Cómo votar gratis al nominado que querés que se quede en Gran Hermano

En cuanto al voto positivo, es decir, que se debe votar al participante que quieras que se quede en la casa, se pueden votar de tres maneras a tu favorito en la casa de Gran Hermano:

GHGlobal.ar

Enviando un SMS: GH al 9009 y responder con el participante a respaldar.

A través del siguiente QR: