Positivo y negativo: cómo se vota ahora a los nominados de Gran Hermano Generación Dorada
El reality introdujo cambios para esta edición, y tras la primera gala de nominación, se combinarán ambas formas de votación.
Gran Hermano Generación Dorada tuvo este miércoles una noche más que movida, con abandono y gala de nominación, por lo que se conformó la primera placa de la edición, con ocho participantes en ella y una novedosa forma de votar que mezcla "positivo" y "negativo".
La televisión volvió a encender la pasión por el reality más famoso del mundo. Con la conducción Santiago del Moro, Telefe llevó adelante la primera gala de nominación de esta renovada temporada donde se comenzarán a vislumbrar las primeras estrategias.
Con sólo 48 horas adentro de la casa, algunos participantes nominaron en vivo, mientras que otros ya lo han hecho en la tarde de este miércoles. Antes de revelarse los votos de todos, Daniela De Lucía se despidió tras apenas un día dentro del juego, debido a un problema familiar.
Cómo se vota: placa negativa y positiva
La novedad de la presente edición, tal cual anticipó el conductor durante la presentación, es que durante las primeras 24 horas el voto del públicos será positivo. Es decir, los televidentes deberán votar a quien o quienes quieran que sigan en la casa.
Luego, este jueves los 3 más votados bajarán de placa, y quienes queden, pasan a placa negativa. Así, desde el jueves hasta el lunes de eliminación, los televidentes deberán votar a quienes quieran que dejen el reality.
- Las primeras 24 horas: voto positivo
- Desde el jueves: voto negativo
Cómo votar gratis al nominado que querés que se quede en Gran Hermano
En cuanto al voto positivo, es decir, que se debe votar al participante que quieras que se quede en la casa, se pueden votar de tres maneras a tu favorito en la casa de Gran Hermano:
- GHGlobal.ar
- Enviando un SMS: GH al 9009 y responder con el participante a respaldar.
- A través del siguiente QR:
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario