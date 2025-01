Gran Hermano: fuerte cruce en vivo entre Katia y sus compañeros, con detalles asquerosos

"No encuentro lugar porque creo que en el baño, que somos 16, es medio como romper las bolas si voy a depilarme con la pancita porque no uso maquinita", comenzó diciendo la motoquera.

"Estaba tapada, no es que estaba al aire libre porque no quiero incomodar a nadie. Muchas personas haciendo otras cosas que a mí me incomodan y no me quejo, trato de adaptarme porque es convivencia", siguió diciendo.

Ante esto, Santiago del Moro intervino y preguntó qué actitudes que tenían sus compañeros le molestaba a ella. Rápidamente, Katia contestó: "Brian se tira pedos y yo no le digo nada. Lo hace adelante mío y no le digo nada. Pero bueno, yo me estaba depilando tapada, no encontraba un lugar para hacerlo, por eso lo hice en mi cama. Al otro día, sacudí las sábanas y yo misma limpié mi mugre, así que no sé a quién le puede molestar eso".

"Brian se tira ped0s y yo no digo nada" Continúan los conflictos de Katia y la convivencia



Lejos de terminar ahí, el conflicto siguió. Es que Brian levantó la mano y pidió la palabra: "Necesito aclarar lo que dijo las flatulencias. La verdad es que yo acá estoy comiendo medio raro y como ella me dijo que le incomodaba, no lo hice más. Yo sé que es un asco, pero no hay excusas", dijo el participante ante las cámaras.