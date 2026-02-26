Grave acusación de Zoe Bogach contra Manuel de Gran Hermano Generación Dorada: "Machista y violento"
La influencer visitó Olga y contó detalles desconocidos sobre su ex pareja que está en la casa de Gran Hermano Generación Dorada. Los detalles.
El conflicto entre Zoe Bogach y su expareja, Manuel Ibero, ha cruzado una frontera irreversible. Tras conocerse que una escribana ingresaría a la casa de Gran Hermano Generación Dorada para notificar a Manuel sobre un bozal legal, la exhermanita decidió adelantarse a los tiempos judiciales. En una entrevista explosiva brindada en el canal de streaming Olga, la joven expuso detalles estremecedores sobre la conducta de su exnovio, asegurando que su comportamiento dista mucho de la imagen que intenta proyectar en televisión.
Consciente de que la batalla legal podría silenciarla pronto, Zoe fue contundente sobre su urgencia por hablar: “Él es machista, tengo muchas cosas de él para contar y me gustaría contarlas antes de que me pongan la misma carta documento a mi”. De esta manera, la influencer dejó en claro que su intención es desarticular la narrativa de Ibero antes de que la justicia le impida seguir brindando testimonios públicos.
Lo más impactante de su descargo fue la revelación de episodios de violencia física que habrían ocurrido en el entorno íntimo de Manuel. Zoe desmintió la supuesta actitud de aceptación que el participante dice tener hacia su familia, sacando a la luz un vínculo marcado por la agresión. "Es violento. Él, llorando que aceptó a su hermanito porque es gay. Chicos, lo cagó a piñas al hermano, o sea", lanzó sin filtros ante los micrófonos.
La descripción de la dinámica familiar que hizo Bogach fue detallada y alarmante, mencionando heridas concretas derivadas de estos enfrentamientos: "Tuvieron discusiones de cagarse a piñas de que él le abra una ceja. Yo tengo chats del hermano llamándome pidiéndome ayuda diciéndome que Manuel estaba enloquecido, que me quería golpear". Según su relato, el peligro no solo alcanzaba a los parientes del joven, sino que ella misma se sentía bajo una amenaza constante de agresión física.
Para Zoe, los hechos que narra no son situaciones aisladas ni ocultas, sino comportamientos que han trascendido las paredes de la vivienda. "Mismo los vecinos saben", afirmó, sugiriendo que existen testigos externos de los desbordes de Ibero. Estas declaraciones se alinean con los dichos de su madre, quien recientemente confesó que la salud emocional de su hija se vio tan deteriorada que estuvo al borde de una internación.
La estrategia de Bogach parece ser el "ataque preventivo": visibilizar la cara más oscura de su ex antes de que el bozal legal —que ella misma impulsó para frenar las menciones hacia su persona dentro del reality— se convierta en una herramienta que él pueda usar en su contra para acallarla. Mientras tanto, Manuel permanece aislado en la casa, a la espera de una notificación que cambiará las reglas de su juego y su imagen pública de forma definitiva.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario