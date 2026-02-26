Grave acusación de Zoe Bogach contra Manuel de Gran Hermano Generación Dorada: "Machista y violento"

Lo más impactante de su descargo fue la revelación de episodios de violencia física que habrían ocurrido en el entorno íntimo de Manuel. Zoe desmintió la supuesta actitud de aceptación que el participante dice tener hacia su familia, sacando a la luz un vínculo marcado por la agresión. "Es violento. Él, llorando que aceptó a su hermanito porque es gay. Chicos, lo cagó a piñas al hermano, o sea", lanzó sin filtros ante los micrófonos.