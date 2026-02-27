Manuel Ibero, tras quedar en placa en Gran Hermano: "Si me tengo que ir, me voy en buena ley"
El participante abrió su corazón luego de la nominación, evocó el escándalo con su expareja y aseguró que logró sacarse “un gran peso de encima” al contar su versión frente a las cámaras.
El miércoles 25 de febrero se realizó la primera ronda de votos en Gran Hermano Generación Dorada y quedaron definidos los ocho concursantes que deberán enfrentarse al voto del público. Entre los nominados apareció Manuel Ibero, quien apenas escuchó su nombre decidió expresar lo que sentía ante el resto de la casa.
“Yo creo que bastante contenido hicimos, yo me la pasé hablando con las cámaras, conte cosas muy heavys. Por lo menos yo ya conté mi verdad, si me tengo que ir me voy feliz, yo hice las paces conmigo”, lanzó el jugador, visiblemente movilizado. Emanuel, que estaba presente en la charla, le respondió que se ponía contento por él y destacó que ya había dicho todo lo que necesitaba.
Más tarde, Andrea del Boca se acercó para brindarle contención y le adelantó que iba a hacer campaña para que continúe en el reality. Agradecido, Manuel profundizó en lo que implicó para él participar del programa: “Me emociona porque al entrar acá me saqué un gran peso de encima, porque la pasé mal con todo lo que pasó con mi expareja… Si me tengo que ir, me voy a ir en buena ley y contento”.
En otra conversación, esta vez con Pincoya, el concursante volvió sobre el conflicto sentimental que lo marcó antes de ingresar a la casa: “Nos separamos, fue un quilombo y yo recibí la peor parte porque me quedé callado, no dije nada. Ella habló cosas muy heavys”. Finalmente, dejó en claro cómo quiere ser visto dentro del juego: “Yo soy Manuel, no soy el ex de nadie. Yo soy yo, esto soy yo”.
