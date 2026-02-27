Revelaron detalles del infierno que Romina Orthusteguy vivió con Eduardo Carrera de Gran Hermano
Ambos participaron del reality en 2003, fueron pareja, pero ahora, se conocieron estremecedores detalles de su vínculo.
Eduardo Carrera volvió a Gran Hermano luego de haber sido parte de la edición 2023. En aquella oportunidad quedó afuera luego de un violento episodio con Romina Orthusteguy. En una discusión, mientras ella intentaba esquivarlo, tiró una copa contra el piso. Eso lo llevó a placa y el público lo sacó del reality.
Y mientras algunos hablan de otra oportunidad, de una ‘equivocación’, la información que aparece remarca que ese no habría sido un hecho aislado, más bien aberrante. El romance entre ellos siguió fuera de la casa, pero terminó en escándalo, según pudo saber Ángel de Brito.
"La historia que ella cuenta no la había escuchado. Romina, después de que Eduardo salió de la casa, se fueron a vivir juntos a un edificio. Desde el momento en que se cerró la puerta, se transformó en un violento. Es lo que cuenta ella", leyó al aire el conductor.
El testimonio tomó un tono aún más crudo cuando Ángel compartió públicamente los detalles que, según contó Romina, marcaron aquel vínculo. Fue entonces cuando reveló: "Durante el año que convivieron, Romina sufrió hostigamiento, aislamiento y violencia física. Quedó embarazada; fue un embarazo de riesgo y tuvieron una hija. Hoy tiene 22 años. No quiere saber nada con la exposición de su padre y no quiere saber nada con él: no tiene ni un recuerdo. Solo él la vio dos veces y nunca se hizo cargo de nada".
"Hoy Romina está en shock, no solo por volver a verlo en televisión, sino porque se enteró que su hija tiene un hermano de 13 años, hijo de Eduardo", sumó De Brito.
Cómo fue el violento episodio de Eduardo Carrera con Romina Orthusteguy
La edición 2026 de Gran Hermano desembarcó en la pantalla de Telefe con una premisa clara: mezclar pasado y presente en una temporada bautizada Generación Dorada. El concepto no solo apunta a celebrar la historia del formato en el país, sino también a recuperar figuras que, para bien o para mal, dejaron huella en otras etapas del juego.
Entre regresos y caras nuevas, uno de los anuncios más impactantes fue el de Eduardo Carrera, quien volvió a cruzar la puerta de la casa más de veinte años después de su primera experiencia. Su paso por la edición de 2003 quedó marcado por un episodio de violencia que derivó en su expulsión y lo convirtió en uno de los participantes más recordados —y cuestionados— de aquella temporada, especialmente por el conflicto que protagonizó con Romina Orthusteguy.
Uno de los momentos más recordados ocurrió durante los festejos de Año Nuevo, al comenzar 2003. En medio de una fuerte discusión con Romina, Carrera estalló un vaso contra el piso, un gesto que fue sancionado por la producción con la nominación directa a placa. Finalmente, esa acción lo dejó fuera del juego tras recibir el 21% de los votos el 7 de enero de ese año.
El archivo audiovisual y los relatos de la propia Orthusteguy profundizaron la polémica. En uno de los contenidos rescatados por usuarios de X (ex Twitter), se puede ver el episodio del vaso. En otra grabación, ya con Carrera fuera del juego, Romina le relata a Gastón Trezeguet una serie de situaciones vividas con su pareja dentro de la casa: tironeos, amenazas, empujones y gritos, todos registrados por las cámaras del canal. Estas escenas volvieron a circular y a alimentar la discusión pública sobre el perfil de Carrera, justo en el momento de su retorno a la pantalla.
