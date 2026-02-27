Revelaron detalles del infierno que Romina Orthusteguy vivió con Eduardo Carrera de Gran Hermano

eduardo carreras

Cómo fue el violento episodio de Eduardo Carrera con Romina Orthusteguy

La edición 2026 de Gran Hermano desembarcó en la pantalla de Telefe con una premisa clara: mezclar pasado y presente en una temporada bautizada Generación Dorada. El concepto no solo apunta a celebrar la historia del formato en el país, sino también a recuperar figuras que, para bien o para mal, dejaron huella en otras etapas del juego.

Entre regresos y caras nuevas, uno de los anuncios más impactantes fue el de Eduardo Carrera, quien volvió a cruzar la puerta de la casa más de veinte años después de su primera experiencia. Su paso por la edición de 2003 quedó marcado por un episodio de violencia que derivó en su expulsión y lo convirtió en uno de los participantes más recordados —y cuestionados— de aquella temporada, especialmente por el conflicto que protagonizó con Romina Orthusteguy.

Uno de los momentos más recordados ocurrió durante los festejos de Año Nuevo, al comenzar 2003. En medio de una fuerte discusión con Romina, Carrera estalló un vaso contra el piso, un gesto que fue sancionado por la producción con la nominación directa a placa. Finalmente, esa acción lo dejó fuera del juego tras recibir el 21% de los votos el 7 de enero de ese año.

El archivo audiovisual y los relatos de la propia Orthusteguy profundizaron la polémica. En uno de los contenidos rescatados por usuarios de X (ex Twitter), se puede ver el episodio del vaso. En otra grabación, ya con Carrera fuera del juego, Romina le relata a Gastón Trezeguet una serie de situaciones vividas con su pareja dentro de la casa: tironeos, amenazas, empujones y gritos, todos registrados por las cámaras del canal. Estas escenas volvieron a circular y a alimentar la discusión pública sobre el perfil de Carrera, justo en el momento de su retorno a la pantalla.