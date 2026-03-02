Gran Hermano Generación Dorada: quién se va de la casa según la encuesta de Gastón Trezeguet

image

Cómo quedó el resto de la placa

A diferencia de otros sondeos, la encuesta del panelista agrupó a dos jugadoras en una misma opción. Así, la alternativa conformada por Zilli o Sol cosechó el 16% de los votos para salir de la competencia.

Finalmente, el participante que menor cantidad de votos negativos recibió y que, a juzgar por este termómetro de las redes sociales, podría ser el primero en ser salvado de la placa es Emanuel, quien apenas registró un 4,9%.

Estos datos reafirman la fuerte tendencia que ya se venía observando en otras encuestas virales durante el fin de semana, dejando a Lucero pendiendo de un hilo a horas de la gala de eliminación.