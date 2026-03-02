Gran Hermano Generación Dorada: quién se va de la casa según la encuesta de Gastón Trezeguet
El analista del Gran Hermano Generación Dorada publicó su clásico sondeo en X. Los resultados finales son contundentes.
La expectativa crece en torno a la próxima gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada. En la previa a la gran definición del lunes, el histórico ex participante y actual panelista del ciclo, Gastón Trezeguet, recurrió a su cuenta de X (ex Twitter) para consultar la opinión del público.
El contundente resultado de la encuesta
Tras el cierre de los cómputos, el sondeo publicado el 28 de febrero reunió un total de 8.342 votos y arrojó resultados definitivos que no dejan mucho margen para la duda. La tendencia general del público castigó severamente a una de las nominadas.
Según los números compartidos por Trezeguet, Lucero es la principal candidata a abandonar la casa más famosa del país tras recibir el 57,6% de los votos de los usuarios.
En segundo lugar, aunque bastante lejos de la zona de máximo riesgo, se ubicó Brian, con el 21,6% de los sufragios en su contra.
Cómo quedó el resto de la placa
A diferencia de otros sondeos, la encuesta del panelista agrupó a dos jugadoras en una misma opción. Así, la alternativa conformada por Zilli o Sol cosechó el 16% de los votos para salir de la competencia.
Finalmente, el participante que menor cantidad de votos negativos recibió y que, a juzgar por este termómetro de las redes sociales, podría ser el primero en ser salvado de la placa es Emanuel, quien apenas registró un 4,9%.
Estos datos reafirman la fuerte tendencia que ya se venía observando en otras encuestas virales durante el fin de semana, dejando a Lucero pendiendo de un hilo a horas de la gala de eliminación.
