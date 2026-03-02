Gran Hermano Generación Dorada: quién se va de la casa según la encuesta de Fefe Bongiorno
El productor y panelista de LAM publicó su clásico sondeo en las redes sociales para anticipar la decisión del público de Gran Hermano Generación Dorada.
La casa de Gran Hermano Generación Dorada se prepara para vivir una nueva y tensa gala de eliminación. Como ya es costumbre en cada fin de semana de nominaciones, el productor y panelista de LAM, Fede "Fefe" Bongiorno, lanzó su clásico sondeo en X (ex Twitter) para medir la temperatura de los televidentes.
Los resultados de la encuesta: quién es el más votado
Ante la consulta directa de "¿Quién querés que sea eliminado de Gran Hermano?", los usuarios de las redes sociales dejaron una marcada tendencia que perfila a la próxima jugadora en abandonar el certamen.
En la primera parte de la encuesta, que superó rápidamente los 38 mil votos, Lucero se posicionó como la principal candidata a dejar la casa al acumular un contundente 50,7% de los votos negativos. Muy por detrás en ese mismo hilo quedaron Brian, con el 22,3%, y Emanuel, con apenas un 11,9%.
Cómo quedaron los demás nominados en placa
Debido a la gran cantidad de participantes nominados, Bongiorno debió dividir el sondeo en dos publicaciones para que sus seguidores pudieran elegir.
IMPORTANTE: Gran Hermano Generación Dorada EN VIVO
En la segunda parte de la encuesta, la jugadora más apuntada por el público fue Zilly, quien cosechó el 32,7% de los votos. Por su parte, Sol parece ser la que corre menos riesgo de salir, registrando solo un 10,7% de intención de voto para abandonar la competencia.
Si bien estos números de las redes sociales no son oficiales y no definen el resultado final que emite el escribano del programa, los sondeos de Fefe Bongiorno suelen tener un altísimo nivel de efectividad a la hora de anticipar quién cruzará la puerta de salida en cada gala.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario