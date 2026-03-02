Gran Hermano Generación Dorada: quién se va de la casa según la encuesta de Fefe Bongiorno

En la segunda parte de la encuesta, la jugadora más apuntada por el público fue Zilly, quien cosechó el 32,7% de los votos. Por su parte, Sol parece ser la que corre menos riesgo de salir, registrando solo un 10,7% de intención de voto para abandonar la competencia.

Si bien estos números de las redes sociales no son oficiales y no definen el resultado final que emite el escribano del programa, los sondeos de Fefe Bongiorno suelen tener un altísimo nivel de efectividad a la hora de anticipar quién cruzará la puerta de salida en cada gala.