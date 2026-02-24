Gran Hermano Generación Dorada EN VIVO gratis sin DirecTV: cómo bajar DGO paso a paso

image La aplicación gratuita de DirecTV para ver Gran Hermano

Opciones premium y programas satélite

Para aquellos fanáticos más exigentes, los clientes que opten por un paquete pago de DGO o cuenten con el servicio satelital de DIRECTV tendrán acceso a tres señales extra con cámaras exclusivas y una experiencia multicámara interactiva.

Además, la plataforma expande el universo del reality con sus clásicos programas de streaming:

All Access: Conducido por El Tucu López, Cata Gorostidi, Juli Argenta e Iti El Hermoso. Se emite de lunes a viernes de 12 a 14 horas.

Súper Chat: Con Flor Regidor, Ulises Apóstolo y Fede Lezcano. Va de 14 a 16 horas.

Ambos ciclos pueden sintonizarse en el canal de YouTube de DGO o por la señal DSHOW.