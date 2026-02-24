Gran Hermano Generación Dorada EN VIVO gratis sin DirecTV: cómo bajar DGO paso a paso
Gran Hermano Generación Dorada regresó a la pantalla y podés seguir la convivencia las 24 horas sin DirecTV. Conocé cómo descargar la app y registrarte gratis.
Empezó Gran Hermano Generación Dorada. La expectativa terminó y el lunes 23 de febrero volvió a abrir sus puertas la casa más famosa del país. Con la conducción de Santiago del Moro, la nueva edición del reality promete atrapar a la audiencia con renovados espacios y reglas que darán que hablar.
Para no perderse ningún detalle de la convivencia, los fanáticos cuentan con la opción de seguir el minuto a minuto desde sus dispositivos, sin la necesidad de tener contratado un servicio de cable tradicional.
Cómo ver Gran Hermano Generación Dorada EN VIVO gratis
La plataforma de streaming DGO habilitó un canal exclusivo que transmite las 24 horas del día de manera totalmente gratuita. Para poder acceder a este beneficio, los usuarios solo deben seguir estos tres simples pasos:
Registro: Ingresar a la página web directvgo.com y crear un usuario y contraseña gratis.
Descarga: Bajar la aplicación oficial "DGO" desde la tienda de tu dispositivo (Play Store para Android, Apple Store para iOS, o directamente en tu Smart TV).
Acceso: Abrir la aplicación e iniciar sesión con el usuario y contraseña generados en el primer paso.
Cabe destacar que el formato está disponible en vivo no solo en Argentina, sino también para espectadores de Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay.
Opciones premium y programas satélite
Para aquellos fanáticos más exigentes, los clientes que opten por un paquete pago de DGO o cuenten con el servicio satelital de DIRECTV tendrán acceso a tres señales extra con cámaras exclusivas y una experiencia multicámara interactiva.
Además, la plataforma expande el universo del reality con sus clásicos programas de streaming:
All Access: Conducido por El Tucu López, Cata Gorostidi, Juli Argenta e Iti El Hermoso. Se emite de lunes a viernes de 12 a 14 horas.
Súper Chat: Con Flor Regidor, Ulises Apóstolo y Fede Lezcano. Va de 14 a 16 horas.
Ambos ciclos pueden sintonizarse en el canal de YouTube de DGO o por la señal DSHOW.
