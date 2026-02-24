La nueva casa de Gran Hermano Generación Dorada no convenció: las feroces críticas en redes sociales

El confesionario fue, sin dudas, el punto que más rechazo generó. El sillón luce un rosa metalizado y las paredes están completamente revestidas en dorado, con formas geométricas en relieve que resaltan aún más el estilo cargado del ambiente.

El único rincón que conserva cierta continuidad con versiones anteriores es el baño, que mantiene paredes blancas y una impronta minimalista, en fuerte contraste con la propuesta visual del resto de la vivienda.

Tras la presentación en vivo, las redes sociales explotaron con opiniones negativas sobre la nueva estética, comparándola con ediciones internacionales y cuestionando el gusto detrás del rediseño. Entre los comentarios más virales, se destacaron frases como: "Parece que me vomitó Los Jardines de Babilonia encima", "Banco que quisieron cambiarla, pero con esos colores y esas telas satinadas parece un telo de mala muerte", "Quien decoró la casa de Gran Hermano el dueño de esperanto", "El confesionario es un telo, 100% real, mira esa silla roja con las paredes doradas como espejos y una TV por si querés algo de luz y sonido" y "Chicos la decoración de Gran Hermano, me desmayé que mal gusto Dios".

