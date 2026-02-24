La nueva casa de Gran Hermano Generación Dorada no convenció: las feroces críticas en redes sociales
La renovada casa del reality debutó con una estética completamente distinta, pero el cambio generó fuertes críticas en redes por su decoración recargada.
Gran Hermano Generación Dorada arrancó con cambios estéticos profundos en la vivienda que no convencieron al público. La renovación integral del espacio donde convivirán los participantes se convirtió rápidamente en tema de debate en redes sociales, con comentarios muy duros hacia el estilo elegido.
El ciclo volvió a la pantalla este lunes 23 de febrero y fue el propio Santiago del Moro quien se encargó de presentar en vivo todas las modificaciones realizadas durante el receso del programa. Como suele ocurrir en cada temporada, la producción apostó por ajustes en la distribución y la ambientación, aunque en esta oportunidad la transformación fue más radical que en entregas anteriores.
Apenas se accede al exterior, el patio exhibe uno de los cambios más notorios: la tradicional pileta fue rediseñada con estética de playa y el antiguo gimnasio dejó su lugar a una pileta climatizada. Además, ahora hay un sector verde con elementos típicos de parque para entrenar, acompañados por mancuernas, en una mezcla que apunta a un look más relajado.
En los espacios comunes, como el comedor, la cocina y el living, domina una paleta violeta que se extiende por paredes y mobiliario, combinada con detalles dorados de aire vintage. Ese mismo concepto se replica en el marco que rodea al televisor donde los participantes mantienen contacto con el conductor, reforzando una estética más recargada.
Las habitaciones también fueron replanteadas desde cero: ahora el acceso se realiza directamente desde el living mediante puertas espejadas con ornamentos dorados. En el interior, una presenta tonos celestes y, la otra, rosados, con paredes en esas gamas y sectores dorados que enmarcan los espejos, manteniendo la lógica decorativa del resto de la casa.
El confesionario fue, sin dudas, el punto que más rechazo generó. El sillón luce un rosa metalizado y las paredes están completamente revestidas en dorado, con formas geométricas en relieve que resaltan aún más el estilo cargado del ambiente.
El único rincón que conserva cierta continuidad con versiones anteriores es el baño, que mantiene paredes blancas y una impronta minimalista, en fuerte contraste con la propuesta visual del resto de la vivienda.
Tras la presentación en vivo, las redes sociales explotaron con opiniones negativas sobre la nueva estética, comparándola con ediciones internacionales y cuestionando el gusto detrás del rediseño. Entre los comentarios más virales, se destacaron frases como: "Parece que me vomitó Los Jardines de Babilonia encima", "Banco que quisieron cambiarla, pero con esos colores y esas telas satinadas parece un telo de mala muerte", "Quien decoró la casa de Gran Hermano el dueño de esperanto", "El confesionario es un telo, 100% real, mira esa silla roja con las paredes doradas como espejos y una TV por si querés algo de luz y sonido" y "Chicos la decoración de Gran Hermano, me desmayé que mal gusto Dios".
